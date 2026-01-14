Інтерфакс-Україна
Події
19:33 14.01.2026

Окупанти скинули авіабомби на Таврійське біля Запоріжжя, поранені двоє мешканців – обладміністрація

1 хв читати
Окупанти скинули авіабомби на Таврійське біля Запоріжжя, поранені двоє мешканців – обладміністрація

Дві людини поранені, зруйнований магазин та приватний будинок внаслідок ворожої атаки на село Таврійське Запорізького району, повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у середу ввечері.

"Росіяни ударили керованими авіабомбами по Таврійському. Зруйнований приватний будинок та магазин. На місці одного з влучань виникла пожежа. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені будинки та споруди поруч. Травмовані 84-річна жінка та 65-річний чоловік. Їм надається уся необхідна допомога", - написав Федоров у Телеграм.

Таврійське знаходиться у 52 км від Запоріжжя і приблизно у 15 км від лінії фронту. До повномасштабного вторгнення РФ в селі проживало понад 3 тис жителів.

 

Теги: #постраждалі #запорізька #обстріл

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:42 14.01.2026
У Краматорську через російський обстріл загинув чоловік – ДСНС

У Краматорську через російський обстріл загинув чоловік – ДСНС

19:11 13.01.2026
Консульство Польщі в Одесі було пошкоджено під час нічного бомбардування – МЗС

Консульство Польщі в Одесі було пошкоджено під час нічного бомбардування – МЗС

18:34 13.01.2026
Російський дрон поцілив у спортивний об'єкт у Харкові, даних щодо постраждалих немає

Російський дрон поцілив у спортивний об'єкт у Харкові, даних щодо постраждалих немає

17:28 13.01.2026
Окупанти вдарили "Молнією" по Харкову, наслідки уточнюються

Окупанти вдарили "Молнією" по Харкову, наслідки уточнюються

10:42 13.01.2026
На Донеччині за добу 2 людини загинули, 3 поранені, з лінії фронту евакуйовано 75 мешканців – ОВА

На Донеччині за добу 2 людини загинули, 3 поранені, з лінії фронту евакуйовано 75 мешканців – ОВА

08:38 13.01.2026
Шестеро постраждалих у Одесі внаслідок атаки ворожих дронів

Шестеро постраждалих у Одесі внаслідок атаки ворожих дронів

07:09 13.01.2026
Під ворожим обстрілом опинилися 24 населені пункти Запорізької області, один постраждалий

Під ворожим обстрілом опинилися 24 населені пункти Запорізької області, один постраждалий

06:52 13.01.2026
До 4 зросла кількість загиблих у передмісті Харкова

До 4 зросла кількість загиблих у передмісті Харкова

01:48 13.01.2026
У передмісті Харкова 5 постраждалих, 1 людина загинула

У передмісті Харкова 5 постраждалих, 1 людина загинула

01:16 13.01.2026
У передмісті Харкова вже троє постраждалих - Синєгубов

У передмісті Харкова вже троє постраждалих - Синєгубов

ВАЖЛИВЕ

Зеленський доручив переглянути правила щодо комендантської години на час холодів

Зеленський анонсував створення штабу координації ситуації в Києві, в енергетиці України буде запроваджено режим НС

"Укренерго" у четвер застосовуватиме обмеження електроенергії в усіх регіонах України

Глава "Нафтогазу" категорично спростував введення обмежень споживання газу в будь-якому регіоні України

Зеленський і Федоров визначили перші пріоритети Міноборони, зокрема системні рішення щодо проблем із ТЦК

ОСТАННЄ

Зеленський провів розмову з переговорною групою: Треба активно рухатися щодо документів

Фонд Пінчука проведе низку українських заходів у Давосі з нагоди ВЕФ 2026

Зеленський доручив переглянути правила щодо комендантської години на час холодів

Зеленський анонсував створення штабу координації ситуації в Києві, в енергетиці України буде запроваджено режим НС

Данія доправляє в Гренландію передові військові підрозділи у зв'язку з погрозами Трампа

АП ВАКС залишила без змін заставу на 10 млн грн стосовно депутата Волинської облради, якого викрили на хабарі

Окупанти активізували спроби просочитися у північну частину Покровська, але Сили оборони відбивають їх – ОК "Схід"

"Укренерго" у четвер застосовуватиме обмеження електроенергії в усіх регіонах України

Вимушена зупинка теплопостачання в Києві після атаки стала безпрецедентним заходом – Пантелеєв

Зеленський зустрівся з Притулою, домовилися співпрацювати

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА