Окупанти скинули авіабомби на Таврійське біля Запоріжжя, поранені двоє мешканців – обладміністрація

Дві людини поранені, зруйнований магазин та приватний будинок внаслідок ворожої атаки на село Таврійське Запорізького району, повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у середу ввечері.

"Росіяни ударили керованими авіабомбами по Таврійському. Зруйнований приватний будинок та магазин. На місці одного з влучань виникла пожежа. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені будинки та споруди поруч. Травмовані 84-річна жінка та 65-річний чоловік. Їм надається уся необхідна допомога", - написав Федоров у Телеграм.

Таврійське знаходиться у 52 км від Запоріжжя і приблизно у 15 км від лінії фронту. До повномасштабного вторгнення РФ в селі проживало понад 3 тис жителів.