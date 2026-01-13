Інтерфакс-Україна
Події
08:38 13.01.2026

Шестеро постраждалих у Одесі внаслідок атаки ворожих дронів

Росія завдала інтенсивного удару безпілотниками в ніч на вівторок по Одесі, внаслідок чого постраждали шестеро людей, повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.

"У ніч на 13 січня Одеса знову зазнала інтенсивної атаки ворожих безпілотників, на жаль, постраждало 6 людей", - написав він у телеграмі.

За словами Кіпера, внаслідок чергового масованого удару пошкоджено енергетичні об’єкти, багатоквартирні житлові будинки та об’єкти соціальної сфери: лікарня, дитячий садок, луна-парк, ліцей, фітнес-центр, а також приватний транспорт.

Глава ОВА зазначив, що серед постраждалих шестеро людей віком від 35 до 68 років. Двоє із травмами середнього ступеня важкості госпіталізовані, ще чотирьом медичну допомогу надано на місці. Усі перебувають під наглядом лікарів.

"Для допомоги мешканцям постраждалих будинків розгорнуто оперативні штаби та пункти незламності. На місцях подій працюють відповідні служби та правоохоронні органи, які фіксують чергові воєнні злочини росії проти мирних людей", - наголосив він.

 

