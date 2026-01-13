Інтерфакс-Україна
09:55 13.01.2026

Екстрені відключення електроенергії запроваджено у частині Бучанського району на Київщині через ворожу атаку - ОВА

За підсумками атаки російських військ минулої ночі у трьох районах Київської області зафіксовано пошкодження житлової та господарської забудови, попередньо - без загиблих і постраждалих, у частині Бучанського району запроваджено екстрені відключення електроенергії, повідомив очільник обласної військової адміністрації Микола Калашник.

"Цієї ночі росія — держава-терорист — знову атакувала Київщину. (…) У трьох районах області зафіксовано пошкодження житлової та господарської забудови. На щастя, за попередньою інформацією, обійшлося без загиблих і постраждалих", - написав він у телеграм-каналі у вівторок.

За його даними, у Вишгородському районі внаслідок ворожої атаки виникла пожежа приватного житлового будинку. У Броварському районі фіксують пошкодження трьох приватних будинків (вибиті вікна, пошкоджений фасад), автомобіль та тимчасова споруда. У Фастівському районі внаслідок атаки загорілася господарча будівля.

"Критично важливі об’єкти області переведені на альтернативне живлення та продовжують роботу. Водночас через терористичні дії ворога у частині Бучанського району запроваджено екстрені відключення електроенергії, а у Броварському та Бориспільському районах вони продовжують діяти. В інших районах області застосовуються стабілізаційні графіки", - написав Калашник.

Теги: #калашников #київщина #екстренні_відключення

