В Київській області постраждали 14 людей, зокрема у Білій Церкві - п'ятеро

Кількість постраждалих у Білій Церкві збільшилася до 5 осіб, загалом на Київщині постраждали 14 людей, повідомив очільник обласної військової адміністрації Микола Калашник.

"У чоловіка 1994 року народження — рвані рани правого стегна та стопи. Його госпіталізовано до місцевої лікарні. У жінки 1981 року народження діагностовано підозру на струс мозку та контузію. Чоловік 1979 року народження отримав травми голови, спини та тазу. У чоловіка 2001 року народження — травми голови, коліна, рани обличчя та кистей рук. Ще одна жінка отримала тілесні ушкодження, її дані уточнюються", - написав він у телеграм-каналі

Всім постраждалим надається медична допомога.

За даними ОВА, загалом по Київській області: 14 осіб постраждало та 1 особа загинула, 8 травмованих госпіталізовано; 6 осіб отримали допомогу на місці без госпіталізації.