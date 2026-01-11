Внаслідок ворожої атаки на автомобіль швидкої допомоги на Чернігівщині постраждали двоє медиків - РВА

На Чернігівщині, у Семенівці Новгород-Сіверського району, росіяни атакували автомобіль швидкої допомоги, який повертався з виклику, в результаті обстрілу постраждали двоє медичних працівників.

"Постраждали двоє медичних працівників!Семенівка. Російські злочинці атакували автомобіль швидкої допомоги, що повертався з виклику", - повідомив начальник Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов у дописі на сторінці у Facebook.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/17NKtu7MfU/?mibextid=wwXIfr