Інтерфакс-Україна
Події
23:27 11.01.2026

Внаслідок ворожої атаки на автомобіль швидкої допомоги на Чернігівщині постраждали двоє медиків - РВА

1 хв читати

На Чернігівщині, у Семенівці Новгород-Сіверського району, росіяни атакували автомобіль швидкої допомоги, який повертався з виклику, в результаті обстрілу постраждали двоє медичних працівників.

"Постраждали двоє медичних працівників!Семенівка. Російські злочинці атакували автомобіль швидкої допомоги, що повертався з виклику", - повідомив начальник Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов у дописі на сторінці у Facebook.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/17NKtu7MfU/?mibextid=wwXIfr

Теги: #чернігівська #постраждалі #швидка

