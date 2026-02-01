Захисники України в ніч на 1 лютого знищили або подавили 76 з 90 засобів повітряного нападу росіян

Противник у ніч на 1 лютого (з 18:00 31 січня) атакував 90 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф., ТОТ Донецьк, близько 60 із них – "шахеди", повідомили Повітряні Сили ЗСУ в Телеграм-каналі.

"За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 76 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі та сході країни. Зафіксовано влучання 14 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 2 локаціях", - інформують ПС ЗСУ.