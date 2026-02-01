1 лютого: Яке сьогодні свято, все про цей день

1 лютого в Україні і світі відзначають Міжнародний день десерту, День Робінзона Крузо, День відмови від непотрібних стосунків, Всесвітній день боротьби з аспергільозом, День хіджабу.

Віряни вшановують пам’ять святого мученика Трифона.

День 1439 Російська агресія - Day 1439 Russian aggression

Міжнародний день десерту

1 лютого кожного року світ відзначає цікаве та смачне свято – Міжнародний день десерту. Подія молода, "цифрова", не є офіційною, проте набирає значну популярність. Заснування Міжнародного дня десерту тісно пов'язане з революцією у світі домашньої кондитерської справи.

День Робінзона Крузо

День Робінзона Крузо 1 лютого. Це день, присвячений відомому роману Даніеля Дефо "Робінзон Крузо". Цей день відзначається поєднанням захоплення літературним твором і критичного розгляду його основних тем.

Всесвітній тиждень гармонійних міжконфесійних відносин

Щороку з 1 по 7 лютого увесь релігійний світ на нашій планеті відзначає Всесвітній тиждень гармонійних міжконфесійних відносин.

Всесвітній тиждень гармонійних міжконфесійних відносин започаткований Генеральною Асамблеєю ООН у 2010 році за ініціативою короля Йорданії Абдалли II, і має на меті сприяти толерантності, взаєморозумінню та миру між різними релігіями та конфесіями через діалог та співпрацю, через заохочення релігійних громад проводити спільні заходи.

День відмови від непотрібних стосунків

День відмови від непотрібних стосунків відзначається у першу неділю лютого. Буквально, назва цього свята перекладається як День "Кинь свого значущого придурка" й, буквально, означає день відновлення самоповаги. Це день, присвячений тому, щоб допомогти людям звільнитися від токсичних і нездорових стосунків.

Всесвітній день боротьби з аспергільозом

Всесвітній день боротьби з аспергільозом, який відзначається щорічно 1 лютого, присвячений підвищенню обізнаності про аспергільоз — грибкову інфекцію, спричинену пліснявою Aspergillus.

Всесвітній день хіджабу

Кожного року 1 лютого світ відзначає доволі молоде свято – День хіджабу.

Ця подія є глобальним рухом, який сприяє розумінню, толерантності та повазі до мусульманських жінок, які вирішили носити хіджаб. Цей день запрошує жінок різного походження приміряти хіджаб на один день, задля сприяння кращому культурному взаєморозумінню і всупереч упередженням.

Народилися в цей день:

170 років від дня народження Федора Івановича Ломинського (1856-1927), українського гістолога, одного з засновників гістофізіологічного напряму в гістології;

110 років від дня народження Мирослава Кіндратовича Кальби (1916-2013), українського військовика, громадського діяча, члена ОУН і УПА(США);

90 років від дня народження Миколи Марковича Роженка (1936-2012), українського філософа, публіциста, історика масового терору в СРСР. Дату народження подано за ЕІУ, даними Українського національного біографічного архіву, інтернет-ресурсами; за іншими даними народився 20.01.1936 р.

Ще цього дня:

1930 - Газета "Таймс" надрукувала перший у світі кросворд;

1946 - Обрання Трюгве Лі першим генеральним секретарем ООН;

1953 - Хвилі Північного моря розмили 50 основних дамб Голландії, загинуло 1835 осіб, 43 тисячі споруд було частково або повністю зруйновано;

1958 - Єгипет і Сирія утворили Об'єднану Арабську Республіку;

1967 - У Детройті (США) вийшов перший номер українського журналу "Детройтські новини";

1979 - Повернення аятоли Хомейні до Ірану після 15-річного заслання, де його зустрічали понад три мільйони людей;

1991 - З цього дня Верховною Радою УРСР скасовано обмеження прописки кримських татар у Криму, запроваджене Радою Міністрів СРСР 1987 року;

1992 - Російсько-американська декларація про завершення "холодної війни";

1992 - Україна встановила дипломатичні відносини з Румунією;

1994 - Набрала чинності Шенгенська угода, підписана країнами ЄС, яка передбачає запровадження повної свободи переміщення громадян між державами-учасницями Європейського Союзу;

2003 - Під час заходження на посадку над мисом Канаверал (штат Флорида) вибухнув американський шатл "Колумбія". Загинули всі 7 членів екіпажу, зокрема перший ізраїльський астронавт Ілан Рамон;

2004 - Скасування смертної кари у Великій Британії;

2010 - 44 дні прокату знадобилося фантастичному блокбастеру Джеймса Камерона "Аватар", знятому у форматі 3-D, щоб зібрати у світовому прокаті понад 2 млрд доларів. Фільм став першим в історії, який перетнув 2-мільярдну планку.

Церковне свято:

День пам’яті святого мученика Трифона

Щорічно 1 лютого православна церква вшановує пам’ять святого мученика Трифона Апамейського, котрий зцілював людей та відганяв шкідників силою молитви.

Трифон народився у 232 році в Малій Азії, недалеко від міста Апамеї в селянській родині. Жив за вірою християнською та допомагав людям завдяки дару чудотворення. Разом із правлінням Декія розпочались гоніння на християн, під час яких схопили й святого Трифона. Мученик не зрадив Господа навіть після жорстоких катувань, бо мав стійкий дух та незламну віру. Трифон Апамейський був страчений 2 лютого 250 року, залишаючись вірним християнином.

Іменини:

Василь, Микола, Петро, Семен, Тимофій.

З прикмет цього дня:

1 лютого (Трифона) за народними прикметами прогнозують погоду на весну та весь лютий. Ясний і сонячний день віщує ранню, теплу весну. Якщо на небі багато зірок — зима затягнеться, а хуртовина обіцяє таку ж погоду до початку березня. Довга крапель пророкує теплий останній місяць зими.