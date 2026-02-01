Інтерфакс-Україна
03:39 01.02.2026

Росію витісняють з енергоринку Центральної Азії – СЗР України

Росія втрачає позиції на енергоринку Центральної Азії, країни якої створюють власний спільний енергопростір за підтримки Світового банку, повідомляє Служба зовнішньої розвідки (СЗР) України.

"Країни Центральної Азії за підтримки Всесвітнього банку запускають проєкт зі створення єдиного енергетичного простору, який має переформатувати регіональний ринок електроенергії. Програма REMIT розрахована на 10 років і передбачає інтеграцію гідроенергетичних потужностей Киргизстану та Таджикистану з тепловою генерацією Казахстану, Туркменістану та Узбекистану, а також із сонячними й вітровими електростанціями за принципом енергетичної синергії. Загальна вартість системи перевищує $1 млрд, із яких $143 млн уже профінансовано", - сказано в повідомленні СЗР України.

СЗР наводить оцінку Світового банку, згідно якої сукупний економічний ефект від втілення проєкту до 2050 року може сягнути $15 млрд.

Натомість російські претензії на роль ключового гравця й координатора енергетичного ринку Центральної Азії зазнають невдачі.

"Під її (РФ – ІФ-У) патронатом євразійський економічний союз просував ідею створення спільного енергетичного центру в регіоні. Однак війна росії проти України, міжнародні санкції та брак сучасних технологій у головних бенефіціарів єаес – росії та білорусі – фактично зірвали виконання цих планів. Старт робіт, запланований на 2025 рік, був відкладений щонайменше до 2027-го", - зазначає СЗР України.

Джерело: https://szru.gov.ua/news-media/news/rosiya-vtrachaie-serednoaziiskyi-enerhetychnyi-rynok

