Події
11:34 30.01.2026

Глава МЗС Ірландії затвердила виділення EUR25 млн на відновлення електро- і теплопостачання в Україні

Міністр закордонних справ і торгівлі Ірландії Гелен МакЕнті затвердила у четвер виділення EUR25 млн з бюджету країни на Український енергетичний фонд підтримки (UESF) для надання допомоги критично важливій енергетичній інфраструктурі України, повідомляється на сайті ірландського уряду.

"Ірландія надає 25 мільйонів євро Фонду енергетичної підтримки України, щоб допомогти Україні відновити світло та тепло в домівках людей у час, коли вони стикаються з суворими зимовими умовами. Ми ще раз закликаємо Росію припинити ці атаки на цивільне населення та цивільну інфраструктуру", - сказала МакЕнті в Брюсселі, де вона бере участь у засіданні Ради з питань закордонних справ.

В повідомленні зазначається, що цей внесок зроблено в час, коли цивільне населення по всій Україні страждає від тривалих відключень електроенергії, опалення та водопостачання через неодноразові атаки РФ на енергетичну інфраструктуру, а зимові температури опускаються нижче -20 °C, і в багатьох регіонах України спостерігаються найсуворіші зими за останні роки.

"Населення України продовжує зазнавати великих страждань. Ці атаки на цивільну енергетичну інфраструктуру призвели до того, що люди залишилися без опалення в той час, коли Україна стикається з морозними умовами. Цей внесок у розмірі EUR25 млн до Фонду енергетичної підтримки України є важливим свідченням незмінної підтримки України з боку Ірландії. Ми рішуче налаштовані робити все можливе, щоб полегшити страждання, які завдає Росія в темну і холодну зиму. Це фінансування доповнює наявні гуманітарні та розвиткові внески Ірландії на користь України", - сказав державний міністр Ірландії з питань міжнародного розвитку та діаспори Ніл Річмонд

За його словами, Ірландія продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, поки вона терпить безперервну агресивну війну Росії, а також на шляху до відновлення та реконструкції.

"Сьогоднішнє оголошення є виконанням зобов’язання, взятого урядом під час візиту Президента Володимира Зеленського до Ірландії в грудні минулого року, щодо підтримки відновлення та захисту енергетичної інфраструктури України", - йдеться в повідомленні.

