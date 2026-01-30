Інтерфакс-Україна
13:01 30.01.2026

Петиція про заборону розміщувати в Києві рекламу електронних цигарок і снюсів не набрала необхідних голосів

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом заборонити розміщення на території столиці реклами замінників тютюнових виробів (електронних цигарок, айкосів, снюсів та інших нікотиновмісних речовин) не набрала необхідної для розгляду кількості голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, цю ініціативу було подано 1 грудня 2025 року і станом на 30 січня петиція набрала лише 1,5 тис. голосів із 6 тис. необхідних.

"Науковими дослідженнями документально підтверджено той факт, що будь-які замінники звичайних тютюнових виробів ( цигарок, папірос тощо) не тільки не сприяють відмові людини від тютюнопаління, а навпаки, через свій вміст певних речовин несуть реальну загрозу життю й здоров’ю. Таким чином, реклама замінників тютюнових виробів лише сприяє поширенню негативних звичок серед людей і опосередковано впливає на рівень захворюваності на хвороби легень, в тому числі й раку легень", - йшлося у петиції.

Автора петиції зазначав, що з метою збереження людського життя, збереження здоров’я нації необхідно заборонити на території міста Києва будь-яку рекламу будь-яких замінників тютюнових виробів.

