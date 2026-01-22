КМДА просить скоротити споживання е/е для реклами та вивісок

Київська міська державна адміністрація (КМДА) звернулася до підприємців з проханням скоротити споживання електричної енергії під час експлуатації рекламних засобів і вивісок, повідомляє пресслужба КМДА.

"Управління з питань реклами Київської міської державної адміністрації звертається до суб’єктів господарювання всіх форм власності з проханням скоротити споживання електричної енергії під час експлуатації рекламних засобів і вивісок", йдеться у повідомленні КМДА на сайті у четвер.

З огляду на необхідність підвищення стійкості енергосистеми столиці та виконання відповідних доручень уряду, КМВА і Ради оборони міста Києва, Київська міська державна адміністрація рекомендує:

із 5:00 до 20:00 – не використовувати зовнішні та внутрішні елементи підсвітки рекламних засобів і вивісок. Для цифрових рекламних носіїв варто максимально мінімізувати енергоспоживання, а за відсутності технічної можливості регулювання – вимикати такі конструкції;

із 20:00 до 24:00 – зменшувати яскравість освітлення рекламних конструкцій до мінімально допустимого рівня або повністю відмовлятися від їх підсвітки;

у нічний час – не використовувати освітлення рекламних засобів і вивісок, а також експонування цифрових рекламних сюжетів: на конструкціях на фасадах будівель – з 22:00 до 5:00; на наземних рекламних засобах – з 0:00 до 5:00, на період дії комендантської години.

КМДА закликала суб’єктів господарювання дотримуватися цих заходів економії та скоротити споживання електроенергії на постійній основі. "Ми вдячні тим суб’єктам господарювання, які вже відгукнулися на попередні звернення міської влади, мінімізували підсвітку рекламних засобів і вивісок, оптимізували роботу цифрових рекламних носіїв і враховують ці рекомендації у щоденній діяльності. Така позиція є проявом партнерства міста й бізнесу та реальним внеском у підтримку стабільної роботи об’єднаної енергетичної системи України", – підкреслив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.