19:22 22.01.2026

Прем’єр-міністр Ірландії говорить про важливість запобігти ескалації у відносинах США та Європи

Фото: https://www.president.gov.ua/

Прем’єр-міністр Ірландії Міхал Мартін переконаний в необхідності запобігти ескалації між Європою та США.

Про це він сказав, прибувши у четвер в Брюссель на позачерговий саміт Європейського союзу, терміново скликаний президентом Європейської ради через дії президента США Дональда Трампа.

"Я думаю, що зараз, коли це триває (переговори щодо Гренландії), важливо деескалювати напруженість навколо цього питання та намагатися вирішити його через узгоджені рамки", - зазначив Мартін.

Він вказав на заяву президента Трампа про те, що сила не застосовуватиметься щодо Гренландії. "Загроза тарифів для деяких держав-членів ЄС має бути знята. Але що ще важливіше, тоді було узгоджено рамки, в яких обговорюватиметься ситуація з безпекою в Арктиці та Гренландії. Між Данією та США діє договір, і він, очевидно, забезпечує основу для проведення дискусій", - сказав прем’єр-міністр Ірландії.

На переконання Мартіна, лідери ЄС також повинні зосередитися на Україні, де ситуація "є відчайдушною". "Сотні тисяч людей втратили життя саме зараз через напади на енергетичну інфраструктуру та через дуже важку зиму. Багато людей в Україні мерзнуть, немає опалення тощо. Існує відчайдушна потреба покласти цьому край справедливим та сталим шляхом. Отже, США та Європа, а також їхні відносини є критично важливими для справедливого, стабільного та сталого миру в Україні", - переконаний він.

Теги: #відносини #сша #ірландія

