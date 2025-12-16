Інтерфакс-Україна
02:13 16.12.2025

Літак Зеленського здійснив посадку в Нідерландах

Президентський літак Airbus A319 UR-ABA державної української авіакомпанії Ukraine Air Enterprise о 23:59 за місцевим часом у Нідерландах (00:59 за київським) здійснив посадку в міжнародному аеропорту Роттердам, Нідерланди (RTM), повідомляється на сайті моніторингового авіаресурсу "AirNav".

Інформацію про прибуття Зеленського до країни також повідомили в Офісі президента журналістам.

Як повідомлялося, король Нідерландів Віллем-Олександр та прем’єр-міністр Дік Схооф прийматимуть президента України Володимира Зеленського у резиденції Катсгейс (Гаага) у вівторок, 16 грудня 2025 року.

Згідно з інформацією на сайті уряду Нідерландів, під час зустрічі, зокрема, планується обговорити мирні переговори та незмінну підтримку України.

Джерело: https://www.airnavradar.com/data/flights/UKN1163

