18:07 20.12.2025

Зеленський позитивно оцінив результати візиту до Польщі та першої зустрічі з Навроцьким

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Розмова з президентом Польщі Каролем Навроцьким під час візиту до Варшави 19 грудня була предметною та відкритою, наголосив президент України Володимир Зеленський.

"Це перша розмова, про інтенсивність ми тут не говоримо, хоча я вважаю, що це дуже позитивний сигнал. Безумовна інтенсивність відносно Польщі для нас важлива, ми дружні сусіди. Але головне, на мій погляд, якість і порозуміння. Я вважаю, що ми такий перший крок з президентом, новим президентом Польщі, ми це зробили. Була хороша розмова, і предметна, і відверта, відкрита. Це, на мій погляд, найважливіше. Все ґрунтується врешті-решт на довірі. Я вважаю, що розпочали цей шлях", - сказав Зеленський в коментарі журналістам у суботу, коментуючи результати розмови.

Президент України подякував польському колезі за запрошення.

"Окремо з Польщею двосторонній трек ми проговорювали і з прем’єр-міністром Туском, і у мене була зустріч з парламентарями Польщі. Я вдячний всім за підтримку. Ну і вдячний польській позиції щодо 90 мільярдів євро, які були виділені під час засідання європейських лідерів у Брюсселі. Це історичне рішення. Вдячний Польщі за принциповість", - додав Зеленський.

Теги: #польща #оцінка #візит #зеленський

