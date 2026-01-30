Працівник "Київтеплоенерго" помер під час роботи на об’єкті критичної інфраструктури - КМДА

Під час виконання службових обов’язків на одному з об’єктів критичної інфраструктури помер 66-річний працівник підприємства "Київтеплоенерго", повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"На одному з обʼєктів критичної інфраструктури під час роботи помер 66-річний працівник "Київтеплоенерго". Причини смерті мають встановити судмедексперти", - йдеться в повідомленні КМДА, оприлюдненому у Телеграм-каналі.

Джерело: https://t.me/KyivCityOfficial/16902