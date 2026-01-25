Інтерфакс-Україна
Події
14:19 25.01.2026

Рятувальник-верхолаз загинув у Києві під час аварійно-відновлювальних робіт

1 хв читати

Під час аварійно-відновлювальних робіт у неділю на одному з енергетичних обʼєктів Києва загинув 31-річний рятувальник-верхолаз Олександр Питайчук, повідомляє МВС України у телеграм-каналі.

Рятувальник зірвався з 20-метрової висоти. Травми виявилися смертельними.

"Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким. Ми ніколи не забудемо ціну, яку платять наші рятувальники заради життя інших", - йдеться у повідомленні.

Теги: #рятувальник #загибель

