16:54 18.12.2025

Екіпаж гвинтокрила Мі-24 загинув під час виконання бойового завдання

12-та окрема бригада армійської авіації імені генерал-хорунжого Віктора Павленка повідомила про загибель екіпажу гвинтокрила Мі-24 під час виконання бойового завдання.

"Сьогодні над нашою авіаційною родиною нависла чорна хмара. Під час виконання бойового завдання загинув екіпаж вертольота Мі-24. Це непоправна втрата для авіації, для країни, для родин, які чекали своїх близьких удома", - йдеться у повідомленні.

У бригаді звернулися до всіх небайдужих із проханням долучитися до підтримки родин загиблих.

Збір відкрито для допомоги чотирьом родинам. Усі зібрані кошти буде передано родинам після завершення збору.

Посилання на банку:

https://send.monobank.ua/jar/AVic13bhtt

Номер картки банки:

4874100022719192

 

Теги: #мі_24 #екіпаж #загибель

