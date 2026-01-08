23:15 08.01.2026
77-річна жінка загинула внаслідок ворожої атаки в Кривому Розі - Вілкул
77-річна жінка загинула внаслідок ракетної атаки в Кривому Розі, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.
"На жаль, внаслідок ракетної атаки загинула жінка похилого віку 77 років. Вічна їй пам’ять. Співчуття рідним та близьким", – зазначив він.
За словами Вілкула, електропостачання відновлено для ще 83 474 споживачів, залишаються знеструмленими 77 526, роботи тривають.
Як повідомлялося, раніше пресслужба ДСНС повідомила, що в результаті ворожої атаки відомо вже про 23 постраждалих, серед яких шестеро дітей.
Джерело: https://t.me/vilkul/14434