Інтерфакс-Україна
Події
23:15 08.01.2026

77-річна жінка загинула внаслідок ворожої атаки в Кривому Розі - Вілкул

1 хв читати

77-річна жінка загинула внаслідок ракетної атаки в Кривому Розі, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

"На жаль, внаслідок ракетної атаки загинула жінка похилого віку 77 років. Вічна їй пам’ять. Співчуття рідним та близьким", – зазначив він.

За словами Вілкула, електропостачання відновлено для ще 83 474 споживачів, залишаються знеструмленими 77 526, роботи тривають.

Як повідомлялося, раніше пресслужба ДСНС повідомила, що в результаті ворожої атаки відомо вже про 23 постраждалих, серед яких шестеро дітей.

Джерело: https://t.me/vilkul/14434

Теги: #загибла #кривийріг

