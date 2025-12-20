Інтерфакс-Україна
21:47 20.12.2025

Одна з загиблих внаслідок авіаудару по Ізюму працювала в поліції

результаті ворожого авіаудару по місту Ізюм Харківської області 20 грудня загинула 42-річна жінка, яка була працівником поліції, та її 47-річний чоловік, повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

"Внаслідок обстрілу загинув чоловік 47 років та його 42-річна дружина, яка є працівником поліції. Також 64-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. Їй надали медичну допомогу", - йдеться в повідомленні у суботу.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, внаслідок ворожого авіаудару по м. Ізюм Харківської області, який, за попередніми даними, було завдано чотирма керованими авіабомбами, загинули загалом двоє людей, ще одна жінка постраждала.

 

