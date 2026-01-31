Україна готова працювати у всіх форматах і очікує переговорів наступного тижня – Зеленський

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує на конкретну інформацію щодо подальших зустрічей в рамках переговорного процесу. Про це Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні в суботу.

"Доповідав протягом дня Рустем Умєров, постійно спілкуємося з американською стороною, очікуємо від них конкретику щодо подальших зустрічей. Україна готова працювати в усіх робочих форматах. Важливо, щоб результати були і щоб зустрічі були. Ми розраховуємо на зустрічі наступного тижня, ми готуємося до них", - сказав Зеленський у відеозверненні.