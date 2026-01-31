Інтерфакс-Україна
Події
20:24 31.01.2026

Україна готова працювати у всіх форматах і очікує переговорів наступного тижня – Зеленський

1 хв читати
Україна готова працювати у всіх форматах і очікує переговорів наступного тижня – Зеленський
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує на конкретну інформацію щодо подальших зустрічей в рамках переговорного процесу. Про це Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні в суботу.

"Доповідав протягом дня Рустем Умєров, постійно спілкуємося з американською стороною, очікуємо від них конкретику щодо подальших зустрічей. Україна готова працювати в усіх робочих форматах. Важливо, щоб результати були і щоб зустрічі були. Ми розраховуємо на зустрічі наступного тижня, ми готуємося до них", - сказав Зеленський у відеозверненні.

 

Теги: #зустріч #сша #президент

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:03 31.01.2026
Зеленський: Зараз триває стабілізація та відновлення енергозабезпечення

Зеленський: Зараз триває стабілізація та відновлення енергозабезпечення

19:08 31.01.2026
Віткофф назвав зустріч із Дмітрієвим "продуктивною"

Віткофф назвав зустріч із Дмітрієвим "продуктивною"

03:20 31.01.2026
Мінфін США ввів санкції проти низки іранських посадовців

Мінфін США ввів санкції проти низки іранських посадовців

22:42 30.01.2026
Російський посланець Дмитрієв вирушає до Майамі для зустрічей з адміністрацією Трампа - ЗМІ

Російський посланець Дмитрієв вирушає до Майамі для зустрічей з адміністрацією Трампа - ЗМІ

20:37 30.01.2026
Трамп: переговори РФ і України можуть приносити результати і без участі Віткоффа та Кушнера

Трамп: переговори РФ і України можуть приносити результати і без участі Віткоффа та Кушнера

20:10 30.01.2026
Зеленський доручив прем'єрці вжити заходів по недопущенню нарахувань за відсутнє опалення для споживачів

Зеленський доручив прем'єрці вжити заходів по недопущенню нарахувань за відсутнє опалення для споживачів

20:04 30.01.2026
Зеленський обговорив із керівником воєнної розвідки актуальні російські військові плани

Зеленський обговорив із керівником воєнної розвідки актуальні російські військові плани

19:52 30.01.2026
Сьогодні росіяни вдарили авіабомбою по газовій інфраструктурі на Донеччині, — Зеленський

Сьогодні росіяни вдарили авіабомбою по газовій інфраструктурі на Донеччині, — Зеленський

19:18 26.01.2026
Наступна тристороння зустріч відбудеться у неділю, 1 лютого - Зеленський

Наступна тристороння зустріч відбудеться у неділю, 1 лютого - Зеленський

19:47 25.01.2026
Сибіга обговорив з главою МЗС Литви подальші спільні зусилля з відновлення безпеки в Європі

Сибіга обговорив з главою МЗС Литви подальші спільні зусилля з відновлення безпеки в Європі

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Зараз триває стабілізація та відновлення енергозабезпечення

Шмигаль: Енергетики відновили електропостачання в усіх областях України після системної аварії

Київське метро повернулося до роботи у звичайному режимі – КМДА

У Києві починають відновлювати роботу метро на всіх трьох лініях – Кличко

У Києві, Київській та Дніпропетровській областях критична інфраструктура заживлена – Шмигаль

ОСТАННЄ

Шмигаль: Енергетики відновили електропостачання в усіх областях України після системної аварії

Сибіга обговорив із колегою із Ліхтенштейну потреби енергетичної системи України

Одна людина загинула, ще семеро – поранені, через обстріл на Дніпропетровщині – ОВА

Чоловіка поранено через авіаудар по Запорізькій області – ОВА

У Києві без опалення 3419 багатоповерхівок – Кличко

На Херсонщині внаслідок російської агресії постраждало дев’ятеро цивільних, серед них двоє дітей

Зеленський: Без прямого контакту на рівні лідерів неможливо буде домовитися про територіальні питання – ЗМІ

Україна та НАТО узгодили ключові пріоритети співпраці – Міноборони

"Нова пошта" переводить 10 відділень у Києві в режим 24/7 як Пункти незламності

Рятувальники вивели близько 500 людей з київського метро

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА