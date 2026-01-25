Сибіга обговорив з главою МЗС Литви подальші спільні зусилля з відновлення безпеки в Європі

Фото: https://t.me/Ukraine_MFA

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга обговорив з литовським колегою Кястутісом Будрісом подальші спільні зусилля щодо відновлення безпеки та стабільності в Європі.

"У рамках візиту президента @ZelenskyyUa до Литви я провів змістовну та теплу зустріч зі своїм другом @BudrysKestutis. Ми обговорили динаміку мирних зусиль та наші подальші спільні зусилля щодо відновлення безпеки та стабільності в Європі", - написав він у соцмережі Х у неділю.

За словами Сибіги, вони також зосередилися на зміцненні двостороннього діалогу, просуванні вступу України до ЄС, співпраці в рамках інструменту SAFE та посиленні санкційного тиску на агресора.

Також Сибіга детально поінформував главу МЗС Литви про ситуацію на полі бою та наслідки триваючого терору Росії проти критичної інфраструктури України.

Глава українського МЗС відзначив нещодавнє рішення Литви надати Україні понад 90 генераторів життєво важливим внеском у зміцнення енергетичної стійкості.

"Литва є одним із найближчих союзників України та її активних прихильників на міжнародній арені, членом Коаліції охочих, Ініціативи трьох морів та Люблінського трикутника. Вдячний за особисті зусилля мого колеги та за непохитну підтримку України з боку Литви", - резюмував Сибіга.