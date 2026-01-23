Інтерфакс-Україна
14:21 23.01.2026

Сибіга відповів Орбану: Ваш господар у Москві не протягне 100 років

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував заяву премʼєр-міністра Угорщини Віктора орбана про те, що найближчі 100 років в Угорщині не буде парламенту, який проголосував би за членство українців у Європейському Союзі.

"Цей план приречений на провал, пане прем’єр-міністре. Ваш господар у Москві не протягне 100 років, навіть якщо б ви були готові пересадити йому всі органи. А в день вступу України до ЄС ми повісимо цей заголовок в рамці у Верховній Раді України, щоб пам’ятати про вашу брехню протягом наступних 100 років", - написав Сибіга у соцмережі Х.

Раніше Віктор Орбан заявив, що Угорщина начебто не підтримає вступ України до ЄС найближчі 100 років. За його словами, найближчі 100 років в Угорщині не буде парламенту, який проголосував би за членство українців у Європейському Союзі.

Орбан стверджує, що Київ нібито намагається вплинути на результати майбутніх парламентських виборів в Угорщині, бо знає, що нинішній уряд країни не допустить її вступу до ЄС.

