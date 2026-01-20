Інтерфакс-Україна
Події
09:31 20.01.2026

Сибіга: Удар Путіна по Україні вранці — це сигнал тривоги для світових лідерів, які зібралися в Давосі

Варварський удар РФ у вівторок вранці — це "сигнал тривоги" для світових лідерів, які зібралися в Давосі: підтримка українського народу є терміновою; миру можна досягти лише завдяки силі, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Тисячі будинків у Києві залишилися без опалення при температурі -15°C на вулиці після масованого удару Росії вночі. Воєнний злочинець Путін продовжує вести геноцидну війну проти жінок, дітей та людей похилого віку", - написав Сибіга у соцмережі Х.

Він зазначив, що російські удари по Київській, Вінницькій, Дніпровській, Одеській, Запорізькій, Полтавській, Сумській та інших областях призвели до жертв серед мирного населення та пошкодження енергетичної інфраструктури.

Сибіга наголосив, що "стійкість українського народу не може бути виправданням для продовження цієї війни", що має закінчитися якомога швидше.

"Варварський удар Путіна сьогодні вранці — це сигнал тривоги для світових лідерів, які зібралися в Давосі: підтримка українського народу є терміновою; не буде миру в Європі без тривалого миру для України; миру можна досягти лише завдяки силі; нам потрібна термінова додаткова енергетична допомога, протиповітряна оборона та перехоплювачі, а також санкційний тиск на Москву", - заявив міністр.

Як повідомлялося, у швейцарському Давосі розпочався 56-й Всесвітній економічний форум (19–23 січня 2026). Українська делегація на Давосі 2026 буде представлена на найвищому рівні.

Очікується особиста присутність президента США Дональда Трампа.

Теги: #атака_рф #веф #сибіга #давос

