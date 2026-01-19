Інтерфакс-Україна
Економіка
15:03 19.01.2026

СЕО ДТЕК на ВЕФ-2026 прагне об’єднати світову спільноту для підтримки енергетики України, доведеної "до межі зриву" атаками РФ

Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко на Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ) у Давосі (Швейцарія) цього тижня ставить за мету об’єднати світову спільноту для підтримки енергетичної системи України, наголошуючи на безпрецедентній небезпеці для неї, викликаної ударами РФ.

"У Давосі я закликатиму світових лідерів допомогти Україні протистояти цим боягузливим нападкам (РФ – ЕР) та викладати інвестиційні аргументи для створення енергетичної системи, яка забезпечить нам енергетичну безпеку", – написав він у мережі Х в понеділок.

За словами Тімченка, масовані російські атаки протягом найхолоднішої зими за десятиліття довели енергосистему України "до межі зриву".

Він додав, що ДТЕК, спираючись на досвід 12 років війни, вже розпочав будівництво нової енергосистеми.

Як повідомлялося з посиланням на Тімченко наприкінці грудня, енергохолдинг "ДТЕК" ініціює створення Коаліції охочих швидко відновити енергосистему України, одним з головних проєктів якої є будівництво Полтавської ВЕС. 

"Наша позиція полягає в тому, щоб відновлення України почалося з нових продуктів, які ми та інші інвестори реалізуємо з 2022 року. Тому сьогодні ми створюємо так звану Коаліцію охочих швидко відновити енергосистему України, щоб побудувати ще більший вітровий парк в Україні, який ми розробляли три роки (Полтавська ВЕС 650 МВт – ЕР), і тепер він готовий до роботи", – сказав він в відеоінтерв’ю Bloomberg, яке він розмістив у своєму Linkedin.

Крім того, за словами Тімченка, на розгляд Коаліції пропонуються, зокрема, проєкти акумуляторних накопичувачів енергії, а також для американських партнерів – буріння надглибоких свердловин, щоб розкрити величезний потенціал видобутку газу в Україні.

Теги: #веф #тімченко

