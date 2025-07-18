Збитки газовидобутку ДТЕК від ударів РФ навесні становлять приблизно EUR30 млн – СЕО

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Енергохолдинг ДТЕК розглядає можливість розвитку нафто- та газопереробки, але наразі зосереджений на відновленні видобутку газу та досягненні у 2025 році запланованого рівня 1,5 млрд куб. м після ударів РФ, які завдали збитків приблизно на EUR30 млн, повідомив СЕО холдингу Максим Тімченко.

"У газовій сфері наступним кроком могло б бути виробництво продуктів із газу, наприклад, LPG. Але поки ми зосереджені на стабілізації та нарощуванні видобутку. Після ударів по галузі ми відновлюємося. Пошкодження газових родовищ у лютому й березні 2025 року завдали збитків приблизно на EUR30 млн. У пріоритеті нині – зберегти заплановані обсяги на цей рік (а це 1,5 млрд куб. му) та збільшити їх у наступному за рахунок нових родовищ, придбаних на аукціонах під час війни", – сказав Тімченко в інтерв’ю Forbes.

За його словами, для переробки нафти недостатньо самого ресурсу, тому ця "амбіція "ДТЕК Нафтогаз" не буде реалізована найближчим часом.

"Плани щодо розширення є, але реалізація потребує більших обсягів нафти, яких наразі недостатньо. Тому це не питання найближчих років", – пояснив СЕО ДТЕК.

При цьому він зазначив, що одним із ключових напрямів стратегії розвитку є партнерство із західними компаніями, "які приносять досвід, капітал і репутацію".

"У перші роки трансформації ДТЕК ми хотіли повного контролю, щоб запровадити власні стандарти – прозорість, сплату податків. Але зараз, коли йдеться про співпрацю із західними партнерами, для нас важливіша не частка у власності, а те, що саме вони вносять у це партнерство. У нас уже є проєкти, де ми виступаємо міноритарним акціонером, і такий формат навіть більш бажаний", – розповів Тімченко.

Він також висловив сподівання, що запрацює рамка американсько-української угоди щодо доступу до ресурсів і стимулювання інвестицій й американські компанії прийдуть в Україну.

Своєю метою Тімченко назвав включення ДТЕК у так звану "Лігу чемпіонів" – співтовариство провідних європейських енергокомпаній, яка, за його словами, точно буде досягнута.

Як повідомлялося, у листопаді 2022 року компанії, що входять до "ДТЕК Нафтогаз", придбали на відкритому аукціоні право на розробку двох газових родовищ у Полтавській області: Майорівської площі за 1,102 млрд грн та Бірківсько-Зіньківської площі за 211 млн грн.