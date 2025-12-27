Інтерфакс-Україна
09:29 27.12.2025

Лівий берег Києва: застосовані екстрені відключення - ДТЕК

Енергохолдинг ДТЕК повідомив про екстрені відключення на лівому березі Києва.

"Лівий берег Києва: застосовані екстрені відключення", - йдеться у повідомленні ДТЕК у телеграм-каналі у суботу вранці.

За даними Київської міської держадміністрації, внаслідок атаки ворога без теплопостачання наразі майже третина столиці. "Електрики немає в частині районів лівого берега. Енергетики працюють над відновленням електропостачання", - йдеться в повідомленні КМДА у телеграм-каналі.

Повітряна тривога триває, Київ, зокрема його енергообєкти, всю ніч був під ворожою комбінованою атакою ракетами та безпілотниками.

