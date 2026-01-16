Інтерфакс-Україна
Події
07:49 16.01.2026

ОВА: Двоє людей постраждали внаслідок обстрілів у Дніпропетровській області

Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Російські війська протягом останньої доби завдали кілька ударів по населених пунктах Дніпропетровської області, пошкодивши житлові будинки, гаражі та об’єкти інфраструктури, постраждали двоє осіб, постраждалі начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Ганжа.

За його словами, агресор бив по Нікопольщині — райцентру та Покровській громаді, застосував FPV-дрон та артилерію. На Солонянську громаду Дніпровського району ворог спрямував безпілотник, унаслідок чого пошкоджена інфраструктура.

Вранці російська армія вдарила БпЛА по Зайцівській громаді Синельниківського району, що спричинило пожежу. За уточненою інформацією, вчора противник влучив безпілотником по Маломихайлівській громаді на Синельниківщині.

"Постраждали двоє людей. Жінку 41 року госпіталізували в стані середньої тяжкості. 38-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно. Понівечене авто", - йдеться в повідомленні.

Крім того, надвечір ворог поцілив FPV-дроном по Зеленодольській громаді Криворізького району, пошкоджено приватний будинок та гараж.

 

Теги: #атака_рф #постраждалі #дніпропетровська

