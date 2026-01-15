У п'ятницю у центрі Києва будуть діяти обмеження дорожнього руху через візит іноземних делегацій – поліція

У центральній частині Києва у п'ятницю будуть діяти обмеження дорожнього руху у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, повідомили в Управління державної охорони України.

"Шановні жителі та гості міста Києва! 16 січня, у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху, які будуть запроваджені в центральній частині міста. Просимо врахувати зазначену інформацію під час переміщення", - йдеться у повідомленні на сторінці УДО у Facebook.

В УДО нагадали, що відповідно до закону "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб" і Положення "Про Державний Протокол та Церемоніал України", затверджене указом президента України від 22 серпня 2002 року № 746/2002, главам іноземних держав, урядів, парламентів і міжнародних організацій, які перебувають в Україні з офіційними чи робочими візитами, забезпечується державна охорона Управлінням державної охорони України.