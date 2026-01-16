Інтерфакс-Україна
15:40 16.01.2026

Якщо апеляція не змінить рішення, буду звертатися до друзів і колег щодо застави - Тимошенко

Фото: Єгор Шуміхін

Лідерка парламентської фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко, підозрювана у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам України, заявляє, що має намір оскаржити рішення Вищого антикорупційного суду (ВАКС) щодо запобіжного заходу у вигляді застави.

"Я хотіла переконатися, що суд може бути неупередженим, незалежним, реально правосудним, і що він просто скаже, що це все не докази, а сміття. Що він скаже, що не треба оголошувати ніякого запобіжного заходу, як крайню міру - під моє особисте зобовʼязання", - сказала Тимошенко журналістам після засідання суду з обрання їй запобіжного заходу в пʼятницю.

Вона ще раз підтвердила, що має намір оскаржити це рішення в апеляційній інстанції.

"Будемо знову доводити те, що все, що робиться, - це політичне кілерство і політична  розправа напередодні виборів", - додала політикиня.

На уточнююче запитання, чи буде вона вносити заставу, Тимошенко відповіла, що "поки будемо оскаржувати".

В той же час, якщо апеляція не змінить рішення, то буде звертатися до друзів і колег з цим питанням.

Також вона нагадала, що її рахунки є заблокованими.

Прокурор просив ВАКС про обрання запобіжного заходу у вигляді застави в 50 млн грн.

В той же час суддя Віталій Дубас визначив заставу в розмірі 33 млн грн. Також на підозрювану покладені процесуальні обов’язки: прибувати за кожним викликом до детектива НАБУ або суду, не відлучатися за географічні межі Київської області, повідомляти про зміну проживання або роботи, здати документи для виїзду за кордон. Крім того, за рішенням суду, Тимошенко заборонено спілкуватися з приводу обставин, викладених у підозрі, з рядом народних депутатів, включно з Ігорем Копитіним ("Слуга народу").

Як повідомлялось, 14 січня НАБУ і САП повідомили керівниці депутатської фракції про підозру у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам України. За даними слідства, після викриття у грудні 2025 року фактів отримання неправомірної вигоди народними депутатами України за ухвалення рішень щодо законопроєктів у парламенті, підозрювана ініціювала переговори з окремими народними депутатами щодо запровадження системного механізму надання неправомірної вигоди в обмін на лояльну поведінку під час голосувань.

Сама Тимошенко звинувачення відкидає і заявила про політичне замовлення проти неї.

Теги: #вакс #тимошенко #батьківщина #апеляція

