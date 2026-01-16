Набув чинності закон про множинне громадянство

Закон про множинне громадянство набрав чинності, повідомляє Верховна Рада у Телеграмі в четвер.

Згідно з законом українець може отримати громадянство держав, перелік яких визначає Кабінет міністрів України. Громадяни визначених урядом України країн також зможуть набути українське громадянство, дотримавшись загальних вимог та склавши відповідні іспити.

Для іноземців, які проходять військову службу в ЗСУ за контрактом, достатньо одного року служби під час воєнного стану, щоб претендувати на громадянство України. Родичі військовослужбовців, які загинули або служать для захисту України, зможуть отримати громадянство у спрощеному порядку.

Як повідомлялося, Верховна Рада 18 червня 2025 року ухвалила закон про множинне громадянство.

Закон передбачає легалізацію іноземного громадянства, а також право отримати іноземне громадянство, не відмовляючись від українського.

Згідно з законом громадяни інших країн можуть стати громадянами України за етнічним походженням за скороченою процедурою. Закон також передбачає скорочену процедуру отримання громадянства у випадку проходження іноземцем військової служби в Україні. Закон забороняє мати множинне громадянство державним службовцям та суддям. Згідно з законом особа яка має паспорт іншої держави, але є громадянином України, на території України визнається лише українським громадянином.