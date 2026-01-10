Зеленський розраховує, що наступного тижня Рада призначить Федорова на посаду міністра оборони

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський розраховує, що наступного тижня Верховна Рада призначить Михайла Федорова на посаду міністра оборони.

У щоденному зверненні у суботу президент повідомив, що заслухав доповідь Михайла Федорова "фактично по плану нашого захисту".

"Стратегічні речі обговорювали. Розраховую, що парламентарі вже наступного тижня підтримують Михайла на посаду міністра оборони України", - сказав Зеленський.

За його словами, для сфери оборони "у нас план дій є, так само, як і для дипломатії; це залежить виключно від рішучості партнерів, який план стане основним на рік".

"Війну треба завершувати, для цього на Росії треба тиснути. Той, хто говорить мовою балістики та шахедів, нічого, крім сили, не зрозуміє, - зазначив глава держави.

Він також повідомив, що обговорював із керіником ОП Кирилом Будановим санкційну політику.

"Минулого року з багатьма партнерами була налагоджена нова співпраця для синхронізації санкцій, але темп має стати значно більше. Російське виробництво ракет і дронів не може існувати без постачання компонентів з інших країн. Це стосується не просто якихось російських виробів, а всієї російської зброї. Це зброя, яка будується на компонентах, які сама Росія не виробляє. Блокування постачання та розширення санкцій – це один із ключових наших пріоритетів. Це має бути пріоритетом також у партнерів. Наші інституції мають працювати для цього активніше", - зазначив Зеленський.