00:42 11.01.2026

Майже 140 боїв на фронті в суботу, найгарячіше на покровському і гуляйпільському напрямку

З початку доби на фронті відбулося 139 бойових зіткнень, зокрема на покровському напрямку росіяни здійснили 32 атаки і 19 на пуляйпільському, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України.

На північно-слобожанському і курському напрямках відбулося два боєзіткнення. Противник завдав двох авіаційних ударів, скинув п'ять керованих авіаційних бомб та здійснив 91 обстріл, зокрема сім із реактивних систем залпового вогню.

На південно-слобожанському напрямку ворог шість разів атакував у районі населеного пункту Вовчанськ та у бік населених пунктів Графське, Вільча.

На куп'янському напрямку противник здійснив вісім спроб наступу у бік Куп'янська, Петропавлівки, Курилівки, Піщаного, Богуславки; три боєзіткнення тривають.

На лиманському напрямку Сили оборони відбили шість штурмових дій у районі населених пунктів Дробишеве, Середнє, Новоселівка, Зарічне. Два боєзіткнення тривають.

На слов'янському напрямку ворог тричі атакував у районі Дронівки.

На костянтинівському напрямку відбулося 11 бойових зіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів поблизу Олександро-Шультиного, Плещіївки, Іванопілля, Русиного Яру, Щербинівки та у бік Софіївки, Торського.

На покровському напрямку противник 32 рази атакував у районах населених пунктів Затишок, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Никанорівка та у бік Новопавлівки, Новоолександрівки, Білицького та Філії. Захисники стримують натиск противника, у двох локаціях бої тривають.

У суботу на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 97 окупантів, з яких 58 – безповоротно.

На олександрівському напрямку українські військові відбили шість атак загарбників в районах населених пунктів Злагода, Рибне, Солодке та у бік Олексіївки, Соснівки, Вишневого. Ще чотири боєзіткнення тривають.

На гуляйпільському напрямку відбулось 19 боєзіткнень в районах населених пунктів Гуляйполе, Варварівка, Зелене, Дорожнянка та у бік Добропілля, Оленокостянтинівки, Святопетрівки.

На придніпровському напрямку противник один раз безрезультатно проводив наступальну дію в районі Антонівського мосту.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0QthbFdveezGRYQvEN4BY9rnURM1A7rMJQswfsuJhNpy4YpohKgJU5SjTXPThQeovl

Теги: #фронт #генштаб #ситуація

