Інтерфакс-Україна
Події
02:07 02.02.2026

Сили оборони відбили з початку доби 150 ворожих атак - Генштаб

1 хв читати

З початку доби відбулося 150 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 неділі.

"Противник завдав завдав 25 авіаційних ударів, скинув 76 керованих авіабомб. Крім того, застосував 2872 дронів-камікадзе та здійснив 2452 обстріли населених пунктів та позицій наших військ", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському та Гуляйпільському напрямках, де агресор здійснив відповідно 31 й 23 штурмові та наступальні дії.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/34513

Теги: #війна #ворог #генштаб #атаки

Команда України вирушить на тристоронні переговори в ОАЕ ввечері 2 лютого після підготовчої наради — Зеленський

Кількість загиблих шахтарів зросла до 15, постраждалих семеро - ДТЕК оновив свій допис

ДТЕК повідомляє про 13 загиблих та 8 поранених внаслідок атаки РФ на автобус шахтарів на Дніпропетровщині

Загинули 12 осіб, ще 7 постраждали через атаку ворожих БпЛА на Дніпропетровщині

Загинула жінка, ще одна дістала поранень у Слов'янську через ворожу атаку ФАБ-250

Сибіга про удар РФ по автобусу з шахтарями на Дніпропетровщині: Російські вбивці мають постати перед правосуддям

Голова Ради прокурорів назвав критику добору в комісію САП тиском на Генпрокурора

У Польщі триває підготовка українських військових в рамках місії EUMAM Ukraine - Генштаб

7,5 тис. абонентів на Одещині залишаються без світла після негоди - ОВА

Другий раунд тристоронніх переговорів в Абу-Дабі було перенесено через зустріч представника США і Дмитрієва - ЗМІ

Російські оператори свідомо направили "шахеди" на автобус і мирних людей на Дніпропетровщині - радник Міноборони

Київ опівночі повертається до тимчасових графіків – ДТЕК

Кількість загиблих унаслідок атаки на автобус із шахтарями на Дніпропетровщині зросла до 16 осіб - Кулеба

Міністр оборони Німеччини: припинення підтримки України обійдеться дорожче, ніж допомога зараз

Україна розраховує на активність американської сторони щодо заходів деескалації — Зеленський

