Інтерфакс-Україна
Події
22:05 31.01.2026

Сили оборони відбили з початку доби 303 ворожі атаки - Генштаб

З початку доби відбулося 303 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 суботи.

"Противник завдав 38 авіаційних ударів, скинув 119 керованих авіабомб. Крім того, застосував 2510 дронів-камікадзе та здійснив 2437 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському та Гуляйпільському напрямках, де агресор здійснив відповідно 68 й 42 штурмові та наступальні дії. 

