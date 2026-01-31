Інтерфакс-Україна
20:03 31.01.2026

Зеленський: Зараз триває стабілізація та відновлення енергозабезпечення

Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент України Володимир Зеленський заявив, що нині вдалося стабілізувати ситуацію з енергозабезпечення, що сталася у суботу вранці після технологічної аварії на мережі.

"Вранці сталась технологічна аварія на мережі: дві лінії між Румунією і Молдовою та на території України перестали працювати. Причини детально зʼясовуються. Станом на зараз немає підтверджень зовнішнього втручання або кібератаки. Більше даних, що через погодні умови сталось обмерзання ліній, автоматичні відключення. Найбільш складні наслідки для Києва та Центральної України, Вінницької області, також для Чернігова, Харкова, нашої Сумщини. Необхідні сили були одразу залучені. За день сьогодні вдалося вийти загалом на ситуацію, яка була до цієї технологічної аварії, зараз триває стабілізація та відновлення забезпечення наших людей", - заявив він під час вечірнього телезвернення.

 

