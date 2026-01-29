Отримали першу партію енергетичного обладнання від уряду Німеччини - Свириденко

Фото: https://t.me/svyrydenkoy

Отримали першу партію енергетичного обладнання від уряду Німеччини в межах зимового пакета екстреної підтримки, збільшеного до 120 млн євро, повідомила премʼєр-міністр Юлія Свириденко.

"Спільно з послом Німеччини Гайко Томсом зустріли першу поставку, зокрема дві когенераційні установки, генератори та іншу критично необхідну техніку. Це допоможе забезпечити світлом і теплом понад 86 тисяч людей у Києві, заживити житлові будинки, лікарні, дитячі садки і школи. Обладнання вже в роботі", - написала Свириденко в телеграм-каналі.

За її словами, ще 41 когенераційна установка загальною потужністю 40,8 МВт та 76 модульних котелень прибудуть до України найближчим часом.

Зокрема, до пакету екстреної підтримки ввійдуть 300 сонячних станцій, 375 батарейних накопичувачів для резервного електропостачання, 15 мобільних гібридних генераторів, 10 пелетних систем опалення, 45 одиниць будівельної техніки для термінових ремонтних робіт.

"Цієї зими Німеччина також надала €60 млн на гуманітарні потреби та зробила €167 млн внеску до Фонду підтримки енергетики, який Україна отримала в грудні. У часи, коли ворог щодня руйнує енергетичну інфраструктуру та цинічно намагається занурити міста в холод і темряву, вчасна допомога наших партнерів допомагає забезпечити потреби людей. Ми вдячні Німеччині за швидку відповідь на наш запит і наше довгострокове стратегічне партнерство в енергетичному та інших секторах. Німеччина є одним з найбільших надавачів підтримки Україні від початку повномасштабного вторгнення", - написала прем'єр.