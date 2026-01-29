Інтерфакс-Україна
Події
13:59 29.01.2026

Отримали першу партію енергетичного обладнання від уряду Німеччини - Свириденко

2 хв читати
Отримали першу партію енергетичного обладнання від уряду Німеччини - Свириденко
Фото: https://t.me/svyrydenkoy

Отримали першу партію енергетичного обладнання від уряду Німеччини в межах зимового пакета екстреної підтримки, збільшеного до 120 млн євро, повідомила премʼєр-міністр Юлія Свириденко.

"Спільно з послом Німеччини Гайко Томсом зустріли першу поставку, зокрема дві когенераційні установки, генератори та іншу критично необхідну техніку. Це допоможе забезпечити світлом і теплом понад 86 тисяч людей у Києві, заживити житлові будинки, лікарні, дитячі садки і школи. Обладнання вже в роботі", - написала Свириденко в телеграм-каналі.

За її словами, ще 41 когенераційна установка загальною потужністю 40,8 МВт та 76 модульних котелень прибудуть до України найближчим часом. 

Зокрема, до пакету екстреної підтримки ввійдуть 300 сонячних станцій, 375 батарейних накопичувачів для резервного електропостачання, 15 мобільних гібридних генераторів, 10 пелетних систем опалення, 45 одиниць будівельної техніки для термінових ремонтних робіт.

"Цієї зими Німеччина також надала €60 млн на гуманітарні потреби та зробила €167 млн внеску до Фонду підтримки енергетики, який Україна отримала в грудні. У часи, коли ворог щодня руйнує енергетичну інфраструктуру та цинічно намагається занурити міста в холод і темряву, вчасна допомога наших партнерів допомагає забезпечити потреби людей. Ми вдячні Німеччині  за швидку відповідь на наш запит і наше довгострокове стратегічне партнерство в енергетичному та інших секторах. Німеччина є одним з найбільших надавачів підтримки Україні від початку повномасштабного вторгнення", - написала прем'єр.

Теги: #німеччина #свириденко #енергетика

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:19 28.01.2026
ЄБА закликає зберегти діючий механізм фінансування системних обмежень в енергетиці

ЄБА закликає зберегти діючий механізм фінансування системних обмежень в енергетиці

14:26 28.01.2026
Енергоперемир’я з РФ малоймовірне, покращення ситуації в енергетиці можна чекати з середини лютого з активізацією СЕС – Герус

Енергоперемир’я з РФ малоймовірне, покращення ситуації в енергетиці можна чекати з середини лютого з активізацією СЕС – Герус

22:14 27.01.2026
Україна очікує прибуття чергової партії енергетичної допомоги від Словаччини та Молдови - Сибіга

Україна очікує прибуття чергової партії енергетичної допомоги від Словаччини та Молдови - Сибіга

17:10 27.01.2026
Чехи менш ніж за тиждень зібрали більше 320 млн грн на генератори для України

Чехи менш ніж за тиждень зібрали більше 320 млн грн на генератори для України

13:24 27.01.2026
Зеленський: Станом на ранок без опалення 926 будинків у лівобережному Києві

Зеленський: Станом на ранок без опалення 926 будинків у лівобережному Києві

22:36 26.01.2026
Генерацію пошкоджених ТЕЦ у Києві замінять розподіленими джерелами - Шмигаль

Генерацію пошкоджених ТЕЦ у Києві замінять розподіленими джерелами - Шмигаль

19:41 26.01.2026
З 2022 року уряд Франції надав Україні в енергетичній сфері EUR94 млн - посол

З 2022 року уряд Франції надав Україні в енергетичній сфері EUR94 млн - посол

18:52 26.01.2026
Додаткові генератори від Франції прибудуть в Україну на початку лютого - посол Весьєр

Додаткові генератори від Франції прибудуть в Україну на початку лютого - посол Весьєр

18:01 26.01.2026
Запрошення на скринінг здоровʼя 40+ у "Дії" почнуть надходити 31 січня - Свириденко

Запрошення на скринінг здоровʼя 40+ у "Дії" почнуть надходити 31 січня - Свириденко

15:26 26.01.2026
Зеленський доручив Свириденко та Марченку проаналізувати можливості Києва для термінової закупівлі альтернативної генерації енергетики

Зеленський доручив Свириденко та Марченку проаналізувати можливості Києва для термінової закупівлі альтернативної генерації енергетики

ВАЖЛИВЕ

Синоптики попереджають про надзвичайний мороз в Україні, оголошений ІІІ (червоний) рівень небезпеки

Розвідка повідомляє, що росіяни готуються до нових ударів - Зеленський

Франція цього року додатково поставить літаки та ракети для ППО - Зеленський

"Укрзалізниця" повідомила про запровадження у прифронтових регіонах особливого режиму руху поїздів

ПС ЗСУ: вночі знешкоджено 103 БпЛА, зафіксовано влучання балістики та 36 ударних безпілотників

ОСТАННЄ

У соцмережах шириться інформація про двостороннє енергетичне перемир’я, офіційних підтверджень не надходило

Ветеран-командир бойової машини може працювати в менеджменті логістики та службах технічної підтримки автопарків - Мінветеранів

США та Україні бракує чіткого бачення гарантій безпеки — голова євроінтеграційного комітету Ради

Продовжуються судові процеси щодо вимог податківців до Південного ГЗК з виплати 3,7 млрд грн до бюджету за невірно виплачені дивіденди

Оприлюднено демонстраційні варіанти НМТ-2026

Опалення столичних будинків може бути повністю відновлено до 1-2 лютого – директор ЦДЕ

Україна хоче приєднатися до Рекомендацій Ради ОЕСР щодо безпечного управління відходами і дослідження хімічних речовин

Україна та ОАЕ обговорили розвиток програми Food from Ukraine та розвиток агрохабів

В Україні в п’ятницю очікується зниження температури, на півночі сніг та ожеледиця – Укргідрометцентр

Кабмін утворив робочу групу з координації заходів у сфері Шенгенського управління

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА