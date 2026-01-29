Інтерфакс-Україна
Події
15:01 29.01.2026

Федоров обговорив з міністром оборони Нідерландів військове співробітництво та підтримку винищувачів F-16

1 хв читати
Федоров обговорив з міністром оборони Нідерландів військове співробітництво та підтримку винищувачів F-16
Фото: www.defensie.nl

Міністр оборони України Михайло Федоров провів зустріч із нідерландським колегою Рубеном Брекелмансом, під час якої, зокрема, обговорив військову допомогу, промислове співробітництво та підтримку винищувачів F-16.

"Чудова зустріч з новим міністром оборони України Федоровим. Ми обговорили щоденні російські повітряні атаки, наші військові поставки, промислове співробітництво та нашу підтримку операцій F-16. Особливо в скрутні часи Україна завжди може розраховувати на Нідерланди!" – написав Брекелманс в соцмережі Х у четвер.

 

Теги: #федоров #f_16 #брекельманс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:56 29.01.2026
Військові вже замовили 240 тисяч дронів за бойові бали через Brave1 Market – Федоров

Військові вже замовили 240 тисяч дронів за бойові бали через Brave1 Market – Федоров

10:49 27.01.2026
Федоров: РФ запускає дрони зі Starlink, нам потрібно реагувати на це дуже швидко

Федоров: РФ запускає дрони зі Starlink, нам потрібно реагувати на це дуже швидко

17:55 26.01.2026
У лікарнях Запоріжжя 20 людей, поранених внаслідок обстрілів – ОВА

У лікарнях Запоріжжя 20 людей, поранених внаслідок обстрілів – ОВА

18:30 23.01.2026
Валерія Іонан знов стала радницею Федорова, тепер з міжнародних проєктів

Валерія Іонан знов стала радницею Федорова, тепер з міжнародних проєктів

13:20 24.12.2025
Літаки F-16 знищили переважну більшість з російських ракет, випущених вночі по Україні, – Шмигаль

Літаки F-16 знищили переважну більшість з російських ракет, випущених вночі по Україні, – Шмигаль

15:18 23.12.2025
F-16 перехопили 34 із 35 крилатих ракет під час масованої атаки – речник Повітряних сил

F-16 перехопили 34 із 35 крилатих ракет під час масованої атаки – речник Повітряних сил

11:41 22.11.2025
Румунія піднімала F-16 через російські удари по півдню Одещини

Румунія піднімала F-16 через російські удари по півдню Одещини

16:33 14.10.2025
Перший віцепрем’єр Федоров обговорив з міністром оборони Нідерландів ефективність "лінії дронів"

Перший віцепрем’єр Федоров обговорив з міністром оборони Нідерландів ефективність "лінії дронів"

18:14 08.10.2025
Нідерланди та Україна обговорили подальшу підтримку для літаків F-16

Нідерланди та Україна обговорили подальшу підтримку для літаків F-16

13:47 04.09.2025
Міністр оборони Нідерландів анонсував зустріч Коаліції дронів у Гаазі

Міністр оборони Нідерландів анонсував зустріч Коаліції дронів у Гаазі

ВАЖЛИВЕ

Міноборони разом зі SpaceX уже вирішує проблему використання Starlink на російських БпЛА – Федоров

Синоптики попереджають про надзвичайний мороз в Україні, оголошений ІІІ (червоний) рівень небезпеки

Розвідка повідомляє, що росіяни готуються до нових ударів - Зеленський

Франція цього року додатково поставить літаки та ракети для ППО - Зеленський

"Укрзалізниця" повідомила про запровадження у прифронтових регіонах особливого режиму руху поїздів

ОСТАННЄ

Міноборони разом зі SpaceX уже вирішує проблему використання Starlink на російських БпЛА – Федоров

Нацполіція: Нові підозри у найманстві і держзраді отримали бойовики ПВК "Вагнер"

У Путіна наразі говорять про можливість зустрічі із Зеленським лише у Москві

Офіс генпрокурора: Конкурсна комісія з відбору керівництва САП формується на законі, а не публічних оцінках

Супермаркети Деснянського району Києва перейдуть на цілодобовий режим, працюватимуть як Пункти незламності

У соцмережах шириться інформація про двостороннє енергетичне перемир’я, офіційних підтверджень не надходило

Отримали першу партію енергетичного обладнання від уряду Німеччини - Свириденко

Ветеран-командир бойової машини може працювати в менеджменті логістики та службах технічної підтримки автопарків - Мінветеранів

США та Україні бракує чіткого бачення гарантій безпеки — голова євроінтеграційного комітету Ради

Продовжуються судові процеси щодо вимог податківців до Південного ГЗК з виплати 3,7 млрд грн до бюджету за невірно виплачені дивіденди

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА