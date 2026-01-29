Федоров обговорив з міністром оборони Нідерландів військове співробітництво та підтримку винищувачів F-16

Фото: www.defensie.nl

Міністр оборони України Михайло Федоров провів зустріч із нідерландським колегою Рубеном Брекелмансом, під час якої, зокрема, обговорив військову допомогу, промислове співробітництво та підтримку винищувачів F-16.

"Чудова зустріч з новим міністром оборони України Федоровим. Ми обговорили щоденні російські повітряні атаки, наші військові поставки, промислове співробітництво та нашу підтримку операцій F-16. Особливо в скрутні часи Україна завжди може розраховувати на Нідерланди!" – написав Брекелманс в соцмережі Х у четвер.