Нідерланди та Україна обговорили подальшу підтримку для літаків F-16

Фото: https://x.com/DefensieMin

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс провів зустріч із заступником міністра оборони України Олександром Козенко, під час якої обговорили подальшу підтримку багатофункціональних винищувачів F-16 Fighting Falcon боєприпасами, запчастинами та допомогою в навчанні персоналу.

"Чудова зустріч з українським колегою Козенком щодо нашої підтримки F-16. Дійсно вражає те, як українські пілоти використовують F-16 для захисту повітряного простору та знищення дронів і ракет. Ми продовжуємо підтримувати українські повітряні сили боєприпасами, запасними частинами та навчанням", - написав Брекельманс в соцмережі Х у середу.

Загалом Нідерланди передали Україні 24 винищувачі F-16 у період з 2024 по 2025 рік.

Як повідомляв Козенко у липні, Повітряні сили Збройних сил України отримали два технічні хаби для літаків та авіаційного озброєння для обслуговування F-16 та ще один комплекс планування місій.