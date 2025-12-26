Керівник PlayCity констатує наявність квазімонополії у платіжному обслуговуванні грального бізнесу

Легальний гральний бізнес в Україні має суттєві обмеження щодо інструментів приймання платежів, і питання такої квазімонополії можна вирішити лише за активної участі регулятора цього ринку – Національного банку України, вважає керівник Державного агентства з контролю грального та лотерейного бізнесу в Україні PlayCity Геннадій Новіков.

"Фактично склалася квазімонополія. З яких причин це сталося — ми досі з’ясовуємо. Це питання можна вирішити лише за активної участі Національного банку України — саме вони є регулятором банківської сфери", – сказав Новіков в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, на даний момент лише три банки обслуговують гральний бізнес за платіжною системою Mastercard та лише один – за Visa.

Керівник PlayCity констатував, що наразі банки не готові обслуговувати усіх ліцензійних організаторів, яким держава офіційно надала право працювати та які сплатили відповідні збори.

"В результаті в той час, як банки відмовляються обслуговувати легальних операторів, нелегальний ринок використовує альтернативні механізми. Серед них – P2P-платежі, підміна MCC-кодів, використання криптовалют та інші схеми", - додав Новіков.

За його словами, наразі на всіх сегментах грального ринку діє 34 ліцензованих оператора.

В той же час в Національному банку агентству "Інтерфакс-Україна" заявили, що наразі відсутні додаткові звернення до регулятора від банків щодо бажання обслуговувати гральний бізнес.

За даними учасників ринку, найбільшу частку на ринку банківського обслуговування грального бізнесу сьогодні має державний Сенс Банк.

Серед інших державних органів, які могли б суттєвіше вплинути на ситуацію з нелегальним гральним бізнесом, глава PlayCity виокремив також Бюро економічної безпеки, коли йдеться про незаконну організацію грального бізнесу незалежно від того, чи працює він онлайн, чи офлайн.

"Зараз мені не відомі завершені кримінальні провадження, у яких було б встановлено та притягнуто до відповідальності осіб, що причетні до незаконних онлайн-казино, побудували цей бізнес", – повідомив Новіков.

Він пояснив, що нелегальний гральний бізнес не працює за принципом "хтось з-за кордону вирішив працювати в Україні", бо це складна система з чітко розподіленими ролями, у тому числі є люди та компанії, які забезпечують трафік — через афілійований маркетинг та рекламні інструменти.

Як повідомлялося, з лютого 2025 року державну політику у сфері азартних ігор формує та координує Мінцифри. Кабінет міністрів 21 березня ухвалив рішення про створення нового центрального органу виконавчої влади — агентства "ПлейСіті" (PlayCity), яке офіційно підпорядковується Мінцифри та з 1 квітня замінило попереднього регулятора — Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ).