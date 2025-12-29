PlayCity планує переглянути підхід до штрафів за порушення реклами на гральному ринку – керівник

Державне агентство з контролю грального та лотерейного бізнесу України PlayCity планує надалі диференціювати штрафи за порушення у сфері реклами грального бізнесу за ступенем суспільного ризику, зокрема, штраф за рекламу нелегального бізнесу буде більшим, повідомив керівник PlayCity Геннадій Новіков.

"Щодо (поточного) розміру штрафу: ми його не визначаємо, лише застосовуємо, оскільки його прописано в законі. У перспективі плануємо диференціювати порушення за ступенем суспільного ризику: штраф за рекламу нелегального бізнесу буде більшим, за менш суттєві порушення – меншим",- сказав він в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За словами Новікова, реклама дозволена тільки в медіа "21+". Водночас, коли сайт не має статусу медіа, навіть якщо він називає себе новинним, розміщення реклами на ньому заборонено.

"Так визначив законодавець. Закон встановлює рамки: якщо сайт хоче публікувати рекламу від організаторів азартних ігор, він має отримати відповідний статус шляхом реєстрації", - зауважив глава PlayCity.

Окремо Новіков сказав, що рекламу блогерами азартних ігор заборонено.

Водночас глава регулятора наголосив, що залишається питання накладання штрафів на замовників реклами, оскільки в більшості випадків розповсюджувач реклами не розкриває замовника, внаслідок чого накладається штраф тільки на того, хто її поширив.

"Якби розповсюджувач чесно назвав замовника, штраф міг би ділитися між двома сторонами. Цю практику ми також пропонуємо змінити, щоб покарання охоплювало всіх учасників процесу, нехай навіть у меншому розмірі", - наголосив керівник PlayCity.

Новіков уточнив, що, окрім градації штрафів, важливо впровадити інструменти впливу на соціальні платформи щодо реклами.

"Деякі платформи добре реагують на наші звернення, інші - не дуже. Наприклад, Телеграм дуже складно контролювати. Наразі реклами нелегальних казино я особисто не бачу в Телеграм. Проте в Телеграм Ads немає таргетингу на "21+", що не є добре. Тому ми хочемо прописати ці механізми більш детально", -підкреслив Новіков.

У грудні повідомлялося, що PlayCity за шість місяців від початку діяльності прийняло рішення про блокування понад 2,5 тис. незаконних сайтів онлайн-казино, а сума штрафів, накладених на блогерів та медіа за незаконне просування азартних ігор, перевищила 52 млн грн.

Крім того, було видалено понад 280 сторінок у соцмережах за розміщення незаконної реклами азартних ігор.

Держагентство оштрафувало на 4,8 млн грн за незаконну рекламу азартних ігор телеграм-канал "Труха Україна", українське спортивне медіа Tribuna.com (зареєстровано як ТОВ "Спорт Сєгодня") та онлайн-медіа dev.ua (ТОВ "Дев Україна"). Медіа, у свою чергу, повідомляли про намір оскаржити це рішення. По цих справах наразі відсутні рішення судів.

З лютого 2025 року державну політику у сфері азартних ігор формує та координує Мінцифри. Кабінет міністрів 21 березня 2025 року ухвалив створити новий центральний орган виконавчої влади — агентство "ПлейСіті" (PlayCity), яке офіційно підпорядковується Мінцифри та з 1 квітня замінило попереднього регулятора — Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ).