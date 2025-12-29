Лотерейний ринок треба відкрити для нових операторів – керівник PlayCity

Конкурс на ліцензування операторів лотерей, який у грудні проводить Державне агентство з контролю грального та лотерейного бізнесу України PlayCity, не призведе до появи на ринку нових операторів через законодавчі обмеження, але у майбутньому цю ситуацію варто було б змінити, вважає керівник PlayCity Геннадій Новіков.

"Відкрити ринок для всіх – це моя особиста позиція. Я не знаю, якими будуть фінальні рішення, але вважаю, що ринок має бути відкритим не лише для компаній із попереднім досвідом роботи з лотереями, навіть не обов’язково державними", – сказав Новіков в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

На його думку, спроможність цього бізнесу має вимірюватися грошима, які компанія готова щороку сплачувати державі у якості ліцензійного платежу.

"Ми, як держава, маємо чітко визначити мету: ми хочемо, щоб лотерейний ринок розвивався і щоб державний бюджет отримував з нього максимум можливого. В обмін на це ми маємо запропонувати зрозумілі правила гри та визначені межі цього ринку", - наголосив глава держагентства.

Він уточнив, що оголошений на початку грудня конкурс з кінцевим терміном подання заявок 29 грудня має такі короткі строки через вимоги чинного законодавства, а не вибір регулятора.

"Чинне законодавство зобов’язує регулятора, яким би він не був (на той момент це був Мінфін), після прийняття ліцензійних умов провести новий конкурс протягом трьох місяців. Цей процес включає кілька етапів, один з яких - подача документів", – пояснив Новіков в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Глава агентства вважає, що у разі оновлення законодавства такий конкурс мав би оголошуватися за рік, для того, щоб міжнародні компанії могли оцінити умови, підготуватися і взяти в ньому участь.

"Більше того, на нашу думку, конкурс мав би будуватися інакше: здобувачі повинні змагатися грошима, адже держава видає обмежену кількість ліцензій - на сьогодні їх передбачено лише три", - наголосив Новіков.

Водночас керівник держагентства пояснив важливість поточного конкурсу, бо більше 10 років оператори здійснюють свою роботу взагалі без ліцензійний платежів, адже видані раніше Міністерством фінансів ліцензії припинили дію в 2013-2014 році.

"Згідно з прийнятим у 2009 році законом до прийняття нових ліцензійних умов компанії працюють за старими правилами. Коли сферу азартних ігор і лотерей передали з Мінфіну до КРАІЛ, лотерейні компанії з Мінфіну вийшли, але до нового регулятору не дійшли, бо він не прийняв нові ліцензійні умови", - наголосив Новіков.

На момент інтерв’ю 17 грудня, за інформацією керівника PlayCity, на конкурс подалися два з трьох українських операторів лотерей.

"Після завершення конкурсу та за умови позитивного рішення, а також після фактичної сплати ліцензійного платежу, можна буде говорити про перезапуск лотерейного ринку у форматі трьох, двох або навіть однієї компанії", – зауважив Новіков.

Щодо оновлення закону про лотерейний ринок, то, на думку глави PlayCity, окрім проведення конкурсу варто також внести системні зміни щодо ефективного контролю за діяльністю операторів. За його словами, станом на сьогодні оператори лотерей звітують перед Державною казначейською службою, але ці звіти навіть не включають проведення миттєвих лотерей

"Двоє з трьох чинних операторів просто встановили в Держказначействі свої комп’ютери: в одному випадку ноутбук, в іншому – стаціонарний ПК, і передали співробітнику казначейства пароль. Раз на добу працівник заходить на цей комп’ютер, натискає кнопку "згенерувати" й формує звіт", – описав поточний процес керівник PlayCity. Далі створений звіт надсилається до Мінфіну, який вже давно не відповідає за регуляцію цієї сфери, додав він

Новіков повідомив, що PlayCity запропонувало скористатися передбаченою законом можливістю забезпечити державі доступ до інформації. "Фактично, це і є нинішня "казначейська модель". Але ми чітко прописали перелік усієї інформації по всіх видах лотерей, до якої оператори мають забезпечити доступ", -зауважив Новіков.

За його словами, різниця між системою моніторингу полягає в тому, що в системі дані автоматично збираються та зберігаються, а що стосується операторів лотерей, держава в будь-який момент має змогу зайти й перевірити цю інформацію вручну.

"Водночас я переконаний, що це питання необхідно додатково закріпити на рівні законодавства", - наголосив керівник PlayCity.

Ще одне питання, яке треба змінити в законодавстві, – це посилення відповідальності операторів лотерей, зазначив Новіков, бо наразі, на відміну від азартного, воно фактично не містить жодних санкцій.

"Так само й з обмеженнями реклами: на лотерейному ринку їх нині практично не існує. Зараз лотерейні оператори не зловживають рекламою - ми всі це бачимо. Але ми не знаємо, що буде після запровадження нових ліцензійних умов", – підкреслив Новіков.

Як повідомлялося, з лютого 2025 року державну політику у сфері азартних ігор формує та координує Мінцифри. Кабінет міністрів 21 березня ухвалив рішення про створення нового центрального органу виконавчої влади — агентства "ПлейСіті" (PlayCity), яке офіційно підпорядковується Мінцифри та з 1 квітня замінило попереднього регулятора — Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ).