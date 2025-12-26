PlayCity планує повноцінно підключити гральний бізнес до системи онлайн-моніторингу у 2026р. – керівник

Більшу частину функціоналу системи онлайн-моніторингу грального бізнесу буде сформовано вже у січні, а повноцінно гральний бізнес планується підключити до неї вже у 2026 році, повідомив керівник Державного агентства з контролю грального та лотерейного бізнесу України PlayCity Геннадій Новіков в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Ми плануємо підключити ринок до системи уже у 2026 році. Система моніторингу змінює саму філософію регулювання — від ручного реагування до управління на основі даних. Це зменшує простір для маніпуляцій, підвищує прозорість", – заявив Новіков.

За його словами, технічне завдання щодо системи моніторингу команда підготувала наприкінці липня 2025 року, й з урахуванням особливостей бюджетного фінансування та задля пришвидшення кінцевого результату було вирішено замовити її розробку та впровадження у два етапи.

"Запитали (у IT-компаній), який функціонал можна реалізувати менш ніж за чотири місяці, й, отримавши відповідь, що можна частково запустити систему й отримувати ключові дані, зокрема, щодо руху коштів, оголосили тендер. У результаті вже у січні ми виходимо приблизно з більшою частиною реалізованого функціоналу", – пояснив Новіков.

Керівник держагентства наголосив, що створена система зможе показати повний рух коштів від моменту внесення депозиту гравцем до моменту виведення грошей, а різниця між внесеними коштами та результатом гри має стати подальшою базою для оподаткування.

Новіков зазначив, що дані гравця будуть зашифровані, бо це нічого не змінює з точки зору оподаткування, але зменшує ризики кібератак.

"По-перше, наявність персональних даних у системі автоматично робить її більш привабливою для кібератак. По-друге, система дозволяє ідентифікувати гравців, схильних до залежності. Ми принципово не хочемо допустити витоку такої інформації, тому всі чутливі дані зашифровані", – пояснив керівник PlayCity.

Як повідомлялось, Державне агентство з контролю грального та лотерейного бізнесу PlayCity обрало переможцем тендеру на створення Першої черги держсистеми онлайн-моніторингу грального бізнесу українську ІТ-компанію ТОВ "Комп’ютерні інформаційні технології (Kitsoft), яка запропонувала виконати це завдання за 25,9 млн грн за стартової ціни у 30 млн грн.

Наразі на ринку діють 34 ліцензовані оператори.