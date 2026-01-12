Інтерфакс-Україна
Телеком
13:24 12.01.2026

"Київстар", "Vodafone Україна" та lifecell запустили пілотний 5G звʼязок у Львові, наступні Бородянка та Харків

Фото: https://thedigital.gov.ua/

Зв’язок 5G від всіх трьох українських мобільних операторів в понеділок запрацював у тестовому режимі у центрі Львова, у січні його буде впроваджено у Бородянці, а у лютому – у Харкові, повідомив перший віцепремʼєр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Сьогодні в центрі Львова запустили пілот 5G. Місто має один із найвищих показників проникнення 5G-ready смартфонів в Україні. Наразі у Львові збудовано 20+ базових станцій 5G", - написав Федоров у Телеграм-каналі у понеділок.

За його словами, основна перевага цієї технології є вища швидкість передавання даних – близько 500 Мбіт/с.

Найбільший український оператор мобільного зв’язку "Київстар" у пресрелізі зазначив, що згодом розгортання 5G пошириться на Київ та Одесу. В компанії зауважили, що географію тестування визначив уряд, обравши найбільш населені міста з розвиненою інфраструктурою.

"Повноцінне ж впровадження 5G в Україні можливе лише після завершення війни", – заявив "Київстар".

Компанія уточнила, що в Україні технологія 5G працюватиме у двох діапазонах частот — 3500 МГц (для забезпечення високої швидкості передачі даних) та 700 МГц (для розширення покриття).

"Київстар" додав, що за результатами тестувань, що передували офіційному запуску у Львові, максимальний показник швидкості завантаження у 5G-мережі "Київстар" в умовах мінімального навантаження перевищив 2,4 Гбіт/с, тоді як у 4G-мережі такий показник досягав 1 Гбіт/с.

Третій за величиною оператор мобільного зв’язку ТОВ "лайфселл" (ТМ lifecell), що входить до групи компаній DVL (Датагруп Volia-lifecell), у релізі пояснив, що наразі покриття 5G зосереджене в центральній частині Львова, зокрема площа Ринок й прилеглі вулиці, в радіусі приблизно 700 метрів від Ратуші та в районі головного залізничного вокзалу.

"Наявність 5G-сигналу також може залежати від локації й щільності забудови, доступ до мережі нового покоління також може бути обмежений всередині приміщень", – уточнив оператор.

Другий за величиною український оператор мобільного зв’язку "ВФ Україна" ("Vodafone Україна", VFU) наголосив, що тестування триватиме попередньо до кінця 2026 року.

"Ми планували повноцінно запустити технологію у 2022 році, однак повномасштабна війна змусила відкласти ці плани з міркувань безпеки", – додав у повідомленні Федоров.

У листопаді голова національної комісії з регулювання у сферах електронних комунікацій та поштового зв’язку (НКЕК) Лілія Мальон зазначала, що запуск мобільного зв’язку стандарту 5G в України залежить від безпекової ситуації, але комісія все одно веде підготовку до відповідного аукціону, бо вона потребує багато часу.

