10:57 25.12.2025

Кількість абонентів 5G у світі досягне 6,4 млрд у 2031 році - Ericsson

Кількість абонентів мобільного зв’язку 5G у світі до кінця 2025 року зросте на 400 млн і досягне 2,9 млрд, прогнозує шведський виробник телекомунікаційного обладнання Ericsson.

У результаті частка користувачів цього стандарту сягне приблизно третини загальної кількості абонентів мобільного зв’язку порівняно з чвертю наприкінці 2024 року, зазначено у звіті компанії.

Очікується, що у 2031 році кількість 5G-користувачів досягне 6,4 млрд, що становитиме приблизно дві третини загального обсягу абонентів мобільного зв’язку (9,5 млрд).

Наразі близько 360 провайдерів надають послуги зв’язку стандарту 5G у світі. За прогнозом компанії, 5G обійде 4G і стане панівним стандартом зв’язку у світі у 2027 році, тобто через дев’ять років після запуску.

Кількість абонентів стандарту 4G у третьому кварталі скоротилася на 65 млн - нижче 4,8 млрд.

Ericsson також прогнозує впровадження стандарту 6G у 2029 році.

