12:36 09.01.2026

Нацрада зареєструвала як онлайн-медіа телеграм-канали "Труха Україна", ФК "Металіст" та Instagram Мілевського

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення зареєструвала 39 нових медіа, серед яких Телеграм-канал "Труха Україна", публічна сторінка футболіста Артема Мілевського у соціальній мережі Instagram та Телеграм-канал UA-Football.com від столичного ТОВ "Юей-Футбол".

Як повідомив регулятор на сайті, згідно з рішеннями від 8 січня загалом було зареєстровано 29 онлайн-медіа: 14 Телеграм-каналів, сім публічних сторінок у соціальних мережах Facebook й Instagram, чотири вебсайти, три інформаційні портали та один електронний журнал.

Окрім того, реєстрацію також отримали сім лінійних медіа, які не використовують радіочастотний ресурс, та три друкованих.

У Нацраді додали, що київське ТОВ "Спорт юа" зареєструвало п’ять Телеграм-каналів, зокрема, Lifestyle on Sport.ua, "Бокс та ММА на Sport.ua", Sport.ua, "Кіберспорт на Sport.ua" та "Теніс на Sport.ua".

Харківське ТОВ "Футбольний клуб "Металіст" зареєстрував як онлайн-медіа публічну сторінку в соціальній мережі Facebook FC Metalist Kharkiv, Телеграм-канал FC "Metalist|OFFICIAL" та вебсайт "FCMETALIST.COM.UA Футбольний клуб Металіст Харків".

Зазначається, що на реєстрацію Телеграм-канал "Труха Україна", який за даними кількох досліджень є серед лідерів в Україні за кількістю читачів, подав ФОП Лавриненко М.А. з Харкова.

Як повідомлялося, у липні 2025 року Державне агентство з контролю грального та лотерейного бізнесу в Україні PlayCity наклало штраф 4,8 млн грн на власника Телеграм-каналу "Труха Україна" за незаконну рекламу азартних ігор і лотерей, бо на той момент той ресурс не був медіа.

В інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна" керівник PlayCity Геннадій Новіков повідомляв, що Держагентство планує надалі диференціювати штрафи за порушення у сфері реклами грального бізнесу за ступенем суспільного ризику, зокрема, штраф за рекламу нелегального бізнесу буде більшим.

За його словами, реклама дозволена тільки в медіа "21+". Водночас, коли сайт не має статусу медіа, навіть якщо він називає себе новинним, розміщення реклами на ньому заборонено.

Теги: #онлайн #медіа #нацрада_тв_радіомовлення

