19:15 31.10.2025

Спортмедіа Tribuna.com оскаржуватиме 4,8 млн грн штраф Playcity за рекламу азартних ігор

Українське спортивне медіа Tribuna.com (зареєстроване як ТОВ "Спорт Сєгодня") не згодне з рішенням Державного агентства з контролю за гральним та лотерейним бізнесом Playcity, яке звинуватило видання у незаконній рекламі азартних ігор та оштрафувало його на 4,8 млн грн.

"Ми не згодні з рішенням Playcity і будемо його оскаржувати в порядку, визначеному законом", - повідомив директор компанії Максим Березинський у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

В свою чергу держагентство 14 жовтня заявило, що "20 серпня під час моніторингу було виявлено, що матеріали сайту під виглядом оглядів букмекерських контор фактично містили ознаки прихованої реклами нелегальних азартних ігор".

Регулятор тоді уточнив, що публікації містили активні кнопки з гіперпосиланнями на неліцензовані сайти, описи бонусів, реєстрацій, реферальних програм і переваг ресурсів та рекламу казино з порушенням вимог закону до змісту.

Згідно з матеріалом онлайн-медіа dev.ua, до якого потрапило рішення Playcity, розмір штрафу становить 4,8 млн грн.

Раніше Міністерство цифрової трансформації повідомляло, що держагентство оштрафувало Телеграм-канал "Труха Україна" на 4,8 млн грн також за звинуваченням його у нелегальній рекламі казино.

Окрім того, у серпні 2025 року Playcity наклало такий самий штраф на інформаційний ресурс dev.ua (ТОВ "Дев Україна"), тоді як компанія розцінює його як тиск на медіа та оскаржуватиме у суді.

Як повідомлялося, з лютого 2025 року державну політику у сфері азартних ігор формує та координує Мінцифри. Кабінет міністрів 21 березня ухвалив рішення про створення нового центрального органу виконавчої влади — агентства "ПлейСіті" (Playcity), яке офіційно підпорядковується Мінцифри та з 1 квітня замінило попереднього регулятора — Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ).

 

