12:15 31.12.2025

Запуск власної ETS зможе полегшити процес впровадження СВАМ для українського бізнесу – очільник Мінекономіки

Україна шукає системне рішення для полегшення процесу впровадження механізму вуглецевого коригування імпорту (СВАМ) для українського бізнесу, повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

"Україна робить ставку на системне рішення, а не на разові винятки. Ми готуємо запуск власної системи торгівлі викидами (ETS), сумісної з європейською. Вона дасть бізнесу зрозумілі правила обліку й звітності за викиди та дозволить рухатися до інтеграції з ЄС без хаотичних "пожежних" рішень", - відповів він на запитання агентства "Інтерфакс-Україна".

Окремо міністр зазначив, що Україна веде перемовини з Європейською комісією про тимчасове пом’якшення дії CBAM для українського експорту відповідно до статті 30(7) Регламенту ЄС.

"Воєнні умови потребують рішення, яке зменшує додаткове навантаження на підприємства і водночас зберігає стимул до декарбонізації. Перехід має відбутися без шоків для бізнесу, тому технічну основу потрібно добудувати в стислі строки", - наголосив він.

За його словами, пріоритетами є повноцінний MRV (моніторинг, звітність, верифікація), спроможні інституції та ІТ-рішення для адміністрування, підготовку верифікаторів, галузеві дорожні карти модернізації й інструменти підтримки інвестицій у зниження викидів.

Теги: #свам #мінекономіки #соболев

