Події
12:33 04.01.2026

Україна очікує на $500 млрд публічного фінансування з $800 млрд Ukraine prosperity plan – глава Мінекономіки

Україна разом з партнерами в найближчі два тижні дуже детально пропрацює, які джерела фінансування можуть бути виділені для реалізації Плана процвітання України (Ukraine prosperity plan), який розробляється як частина мирної угоди, скільки цього фінансування може бути з публічних джерела, а скільки може профінансувати приватний сектор, повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.

"$800 млрд (загальний обсяг Ukraine prosperity plan – ІФ-У) – це і приватні джерела, і публічні джерела. За нашими підрахунками, десь $500 млрд мають, в першу чергу, надійти з публічних джерел: у вигляді грантів, якихось концесійних позик – тобто це і те, що потрібно повертати, і що не потрібно повертати", – сказав Соболев на брифінгу за результатами проведеного в Києві 3 січня економічного блоку консультацій із радниками з питань національної безпеки 15 країн-партнерів, Європейської Ради, Єврокомісії та НАТО.

Міністр додав, що одночасно буде вестись робота над тим, щоб визначити, в яких секторах економіки є достатньо проєктів за наступні 10 років, щоб ними зацікавити приватний сектор, та через які інструменти цей капітал може надходити до України.

За його словами, ця робота ведеться вже давно, до неї були залучені Світовий Банк, Європейський Союз, тож попередні розрахунки вже існують.

"Зараз нам потрібно з усіма країнами погодитися з цифрою по секторах і загалом потреби, і джерела, які можна за ці 10 років знайти", – пояснив Соболев.

Він наголосив, що є бажання залучити більше фінансування з приватного сектору, бо це дає додаткові інвестиції в Україні та покращує реформи.

"Але приватний сектор приходить після того, як є безпекова рамка, гарантія безпеки, є макрофінансова стабільність, для чого потрібні дійсно інституційні кошти, кошти країн. І коли є реформи, і коли є концесійний капітал, який знижує ризики роботи в Україні", – зазначив також міністр економіки.

Він уточнив, що наступні зустрічі будуть вже в Парижі 5 січня для того, щоб напрацювати спільний план разом з США європейськими країнами, а також Канадою та Норвегією.

