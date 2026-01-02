Інтерфакс-Україна
Економіка
16:27 02.01.2026

Глава Мінекономіки анонсував запровадження повного цифрового контролю за лісозаготівлею

2 хв читати
Глава Мінекономіки анонсував запровадження повного цифрового контролю за лісозаготівлею

Готується рішення про запровадження повного цифрового контролю за лісозаготівлею, повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Ми посилюємо контроль і прозорість у лісовому господарстві. За дев’ять місяців 2025 року виявлено 3,1 тис. випадків незаконних рубок загальним обсягом 30 тис. куб. м на суму 697 млн грн. Для протидії працює понад 600 рейдових груп, діє електронний облік деревини, GPS-моніторинг спецтехніки, е-лісорубні квитки, фотофіксація та відкритий доступ до даних через сервіси lk.ukrforest.com і open.ukrforest.com", – зазначив він в інтерв’ю агентству.

Соболев зауважив, що найбільший масштаб незаконних рубок фіксується у лісах, де немає користувача. За його словами, наприклад, у Селянському лісі на Рівненщині, який тільки минулого року ОВА передала ДП "Ліси України", при інвентаризації виявлено пів мільярду пнів.

"Масштаби збитків – колосальні і не йдуть в жодне порівняння з ситуацією в лісфонді ДП "Ліси України", – наголосив міністр.

Він констатував, що сьогодні українські деревообробні підприємства завантажені менш ніж наполовину. На його думку, основна причина — дефіцит сировини, спричинений надмірною зарегульованістю: застарілими санітарними правилами, неефективністю окремих екологічних процедур і часто невиправданими обмеженнями на господарську діяльність у лісах. При цьому обсяги легальних рубок в Україні в рази нижчі, ніж у більшості європейських країн, тоді як значна частина лісів старіє і втрачає ресурсну цінність, зазначив Соболев.

"Ми маємо знайти збалансоване рішення, яке дозволить збільшити обсяги законних заготівель і, водночас, зберегти рух до виконання екологічних зобов’язань, зокрема, впровадження Регламенту ЄС EUDR", – наголосив глава Мінекономіки.

Він додав, що ліс повинен працювати на економіку країни, створюючи додану вартість усередині України, а не лише бути сировиною для експорту.

"Для цього розробляється спільний план дій з учасниками ринку, науковцями, депутатами та бізнесом. Він міститиме короткострокові кроки для збільшення легальної заготівлі деревини та довгострокові стратегічні рішення з урахуванням впливу на довкілля й інтеграції в ринки ЄС", – підсумував Соболев.

Він також повідомив, що у планах оновлення матеріально-технічної бази та захист працівників лісової охорони.

Теги: #лісозаготівля #цифровізація #соболев

