Мінцифри реалізує 9 погоджених урядом експериментальних проєктів щодо цифровізації в різних сферах

Київ. 6 січня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА - Міністерство цифрової трансформації України реалізує дев'ять експериментальних проєктів, погоджених рішеннями Кабінету міністрів.

Згідно з відповіддю Мінцифри на запит агентства "Інтерфакс-Україна", міністерство повідомило, що реалізує 9 експериментальних проєктів, зокрема: проект щодо проведення державної реєстрації шлюбу в електронній формі (з серпня 2024 року - протягом двох років); проект щодо рекрутингу громадян України в електронній формі (з жовтня 2024 року - протягом двох років); проект із запровадження комплексної електронної публічної послуги з надання державної підтримки військовослужбовцям, особам, звільненим з військової служби, та членам їх сімей (протягом двох років); проект щодо організації проведення дослідження високотехнологічних засобів методом "Sandbox" (з жовтня 2024 року - протягом двох років); проект щодо сертифікації шкіл зовнішніх пілотів (операторів) безпілотних літальних апаратів, безпілотних авіаційних комплексів та підготовки зовнішніх пілотів (операторів), зовнішніх пілотів (операторів) - інструкторів, а також членів зовнішніх екіпажів безпілотних літальних апаратів, безпілотних авіаційних комплексів (з жовтня 2024 року - протягом двох років); проект щодо впровадження та забезпечення функціонування електронної системи для підтримки підприємництва "Онлайн-кабінет підприємця" (з червня 2025 року - протягом двох років); проект щодо використання засобів Єдиного державного вебпорталу електронних послуг для працевлаштування (з травня 2025 року - протягом двох років); проект щодо проведення державної реєстрації розірвання шлюбу в електронній формі (протягом двох років); проект щодо формування і використання електронних посвідчень ідентифікаційних даних та електронних посвідчень атрибутів за допомогою гаманця з цифровою ідентифікацією як функціональної можливості мобільного додатка Єдиного державного вебпорталу електронних послуг ("Дія") (з червня 2025 року - протягом двох років).

Як повідомлялося, Міністерство розвитку громад та територій України є координатором 18 експериментальних проєктів, погоджених рішеннями Кабінету міністрів; Міністерство культури України реалізує три експериментальні проєкти, ще один готується до впровадження; Міністерство у справах ветеранів України реалізує 9 експериментальних проєктів; Міністерство освіти і науки України реалізує 9 експериментальних проєктів; Міністерство внутрішніх справ України координує 4 експериментальні проєкти; Міністерство фінансів України реалізує 2 експериментальні проєкти; Міністерство оборони України реалізує 13 експериментальних проєктів.

У вересні група народних депутатів зареєструвала в парламенті проєкт постанови №14010 про звернення Верховної Ради до Кабінету міністрів щодо необхідності дотримання визначеного Конституцією України правового порядку. Документом вимагається від уряду не видавати підзаконні нормативно-правові акти з питань, які згідно Конституції належать до виключних повноважень Ради. Зокрема, мова йде про запровадження експериментальних проєктів.